Тбилиси, 18 августа, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Запрос об экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили направила украинской стороне грузинская прокуратура. Об этом 18 августа сообщает телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В письменном ответе Главной прокуратуры Грузии говорится, что надзорное ведомство ведет переговоры с несколькими государствами по вопросу Саакашвили. В настоящее время выполняются соответствующие правовые процедуры.

Отмечено, что запрос о выдаче экс-главы Грузии направлен в том числе Киеву, при этом между Главной прокуратурой Грузии и Генеральной прокуратурой Украины установилось активное сотрудничество.

Ранее Киеву уже поступал запрос Тбилиси об экстрадиции политика, однако украинская сторона отклонила его.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили, который в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года был губернатором Одесской области. В июле Саакашвили отбыл из Украины в США, затем находился в Польше, Литве и Венгрии.

В августе бывший грузинский лидер заявил, что 10 сентября вернется на Украину. Там он собирается продолжить свою политическую карьеру и бороться с олигархами.

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