Ярославль, 18 августа, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня при ремонте улицы Кирова у здания регионального правительства произошел инцидент — пострадала девушка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Разбираться на место прибыл депутат муниципалитета города Ярославля Эдуард Авдалян.

Ремонт улицы Кирова

Насколько можно было судить по разговору Эдуарда Львовича и представителей потерпевшей стороны, на девушку упал плохо закрепленный знак о дорожных работах.

Эдуард Авдалян долго извинялся пред потерпевшей стороной, предлагал различную помощь, в том числе материальную. В итоге девушка и двое ее спутников — мужчина и женщина — все-таки не стали доводить конфликт до какого-то юридического завершения, приняли извинения и ушли, направившись в здание областного правительства. Рабочие «укрепили» знак кусками асфальта.

Во всей этой ситуации, кроме сочувствия к пострадавшей, возникает только один вопрос. Контракт стоимостью 57 млн рублей на ремонт дорог в зоне ЮНЕСКО выиграла московская организация — ООО «Дельта Констракшн». При этом разбираться на место прибыл ярославский дорожник Авдалян. Можно предположить, что москвичи взяли его фирму на субподряд, получив свой процент.

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что при заключении контракта «Дельта Констракшн» не предоставляла никаких субподрядных договоров. А значит, выполнять работы должна сама. Что ж, возможно, Эдуард Львович подключился к ремонту асфальта в центре города из соображений благотворительности…

Напомним, эта же московская фирма выиграла два крупных лота на 410 млн рублей по выполнению капремонта домов в Ярославле и области. По отзывам ярославцев, на многих объектах также работают субподрядчики.

Информацию о работе компании Эдуарда Авдаляна в центре города корреспонденту ИА REGNUM подтвердил на условиях анонимности представитель одной из компаний, занимающийся аналогичными видами работ.

«Да, Авдаляну дали на субподряд 11 улиц зоны ЮНЕСКО, по контракту на 56 млн рублей. Могу предположить, что уже зимой эти дороги начнут разрушаться. А фирма Вагинака Погосяна работает на субподряде по ремонту улицы Терешковой», — сказал собеседник ИА REGNUM.