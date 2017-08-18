Липецк, 18 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Липецкие депутаты и чиновники обсудили возможность выселения из муниципального жилья семей, которые не оплачивают пользование коммунальными услугами. Таких на первом этапе оказалось десять, хотя только ими дело может не ограничиться.

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

На заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета был поставлен вопрос о мерах в отношении должников, которые проживают в муниципальном жилье и годами не платят за коммунальные услуги.

Зампредседателя городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов рассказал, что сотрудниками администрации был проведён исчерпывающий ряд мероприятий, направленных на информирование населения о необходимости погасить задолженность.

«Для того, чтобы липчане оплатили долги, мы проводим целый ряд мероприятий. Размещаем список должников на подъездах, рассылаем им красные квитанции, размещаем второй штрих-код для оплаты с долгом, производим поквартирный обход с судебными приставами», — доложил депутатам Лисаконов.

По данным департамента Лисаконова, на 1 мая 2017 года общая задолженность по коммуналке в Липецке составляет около 4 млрд рублей, при этом на долю населения приходится больше половины суммы. Некоторые семьи имеют задолженность больше миллиона, уточнил Лисаконов.

Основную трудность в работе с должниками пояснил заместитель руководителя ЛГЭК Сергей Трошкин.

«Мы пытаемся вернуть деньги через суд. Ездили в рейд по должникам, но там брать нечего. Там телевизоры стоят еще советского периода. А долг перед нами у хозяев квартир 103 миллиона рублей», — пояснил он.

В ходе встречи выступила депутат Людмила Яськова, которая напомнила, что в Липецкой области предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг. Правда в I квартале 2017 года за такой помощью обратились всего 4% семей, потому что многие жители даже не знают о такой возможности. Депутат предложила организовать работу с липчанами по информированию о предоставлении субсидии и упростить порядок их получения.

Отметим, что собравшиеся на совете не пришли к общему понимаю крайней меры — выселения. Депутат Игорь Марчуков спросил, что будет с людьми, которых будут выселять за долги, на что получил ответ Лисаконова, что им будет предоставлено другое муниципальное жильё, соответствующее нормативам. В качестве примера чиновник назвал переселение из двухкомнатной квартиры в однокомнатную.

Отметим, что проблема нарастающей задолженности населения характерна для России в целом. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что общая сумма задолженности россиян за коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей и что данная цифра увеличилась по сравнению с предыдущим периодом.