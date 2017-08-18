В Липецке за долги по коммуналке могут выселить 10 семей
Липецк, 18 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Липецкие депутаты и чиновники обсудили возможность выселения из муниципального жилья семей, которые не оплачивают пользование коммунальными услугами. Таких на первом этапе оказалось десять, хотя только ими дело может не ограничиться.
На заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета был поставлен вопрос о мерах в отношении должников, которые проживают в муниципальном жилье и годами не платят за коммунальные услуги.
Зампредседателя городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов рассказал, что сотрудниками администрации был проведён исчерпывающий ряд мероприятий, направленных на информирование населения о необходимости погасить задолженность.
«Для того, чтобы липчане оплатили долги, мы проводим целый ряд мероприятий. Размещаем список должников на подъездах, рассылаем им красные квитанции, размещаем второй штрих-код для оплаты с долгом, производим поквартирный обход с судебными приставами», — доложил депутатам Лисаконов.
По данным департамента Лисаконова, на 1 мая 2017 года общая задолженность по коммуналке в Липецке составляет около 4 млрд рублей, при этом на долю населения приходится больше половины суммы. Некоторые семьи имеют задолженность больше миллиона, уточнил Лисаконов.
Основную трудность в работе с должниками пояснил заместитель руководителя ЛГЭК Сергей Трошкин.
«Мы пытаемся вернуть деньги через суд. Ездили в рейд по должникам, но там брать нечего. Там телевизоры стоят еще советского периода. А долг перед нами у хозяев квартир 103 миллиона рублей», — пояснил он.
В ходе встречи выступила депутат Людмила Яськова, которая напомнила, что в Липецкой области предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг. Правда в I квартале 2017 года за такой помощью обратились всего 4% семей, потому что многие жители даже не знают о такой возможности. Депутат предложила организовать работу с липчанами по информированию о предоставлении субсидии и упростить порядок их получения.
Отметим, что собравшиеся на совете не пришли к общему понимаю крайней меры — выселения. Депутат Игорь Марчуков спросил, что будет с людьми, которых будут выселять за долги, на что получил ответ Лисаконова, что им будет предоставлено другое муниципальное жильё, соответствующее нормативам. В качестве примера чиновник назвал переселение из двухкомнатной квартиры в однокомнатную.
Отметим, что проблема нарастающей задолженности населения характерна для России в целом. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что общая сумма задолженности россиян за коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей и что данная цифра увеличилась по сравнению с предыдущим периодом.