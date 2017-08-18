Красногорск, 18 августа, 2017, 14:17 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Московской области 399 детей-сирот получили отдельные квартиры, из них половина — в новостройках, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

В течение года еще 363 детей-сирот будут обеспечены жильем.

Всего в 2017 году областной госпрограммой «Жилище» предусмотрено обеспечить квартирами 762 человека в 64 муниципальных образованиях региона

В 20 муниципалитетах Московской области работа по обеспечению жилье детей-сирот уже завершена.

В 2017 году на эти цели было выделено более 1,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, квартиры детям-сиротам предоставляются благоустроенные. В них можно сразу переезжать, не делая ремонт. 54% квартир, выданных сиротам в Подмосковье в 2016 году, были расположены в новостройках.

Напомним, в 2016 году в Подмосковье квартиры получили 646 детей-сирот.

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