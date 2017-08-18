Москва, 18 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Российская валюта 17 августа сформировала трехдневную фазу роста, которая была обусловлена преимущественно факторами перекупленности доллара. Причем рублю даже удавалось игнорировать негативные сигналы со стороны рынка нефти, который остается во власти повышенной волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ) Константин Жуковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«18 августа российская валюта демонстрирует сигналы коррекции, но падение смягчают налоговые выплаты, а также попытки развития отскока котировок черного золота от важного уровня поддержки. Отчасти можно говорить о локальном влиянии фиксации прибыли перед выходными. За последние три дня рубль заметно прибавил в весе и достиг привлекательных уровней для частичного выхода из длинных позиций», — отметил эксперт.

По его мнению, «усиливает этот эффект возобновившееся бегство от рисков. Инвесторы судорожно распродают рисковые активы на фоне новых признаков нестабильной ситуации в администрации Трампа после слухов об отставке Гэри Кона, а также после вчерашнего теракта в Барселоне».

«Рынки еще не успели как следует «зализать раны» после распродаж на прошлой неделе, спровоцированных очередной эскалацией конфликта вокруг КНДР, и потому на данном этапе особенно чувствительно реагируют на появление новых «раздражителей», — пояснил эксперт.

«В этих условиях в краткосрочной перспективе у рубля немного шансов на укрепление, да и локальный отскок котировок нефти не внушает доверия. Актив явно испытывает дефицит катализаторов роста, и понижательные риски в целом сохраняются», — считает Жуковский.

«Но неуверенность доллара вкупе с налоговым периодом может несколько сгладить негативный эффект и ограничить потенциал дальнейшего ослабления отечественной валюты», — полагает эксперт.

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