Киев, 18 августа, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Известный российский кино‑ и театральный актер Сергей Безруков внесен в базу данных преступного украинского сайта «Миротворец», говорится в сообщении в Facebook портала.

Mil.ru Сергей Безруков

Согласно сообщению, Безруков не совершил ничего нового: он внесен в базу «за сознательное нарушение» границы Украины. То есть, по мнению Киева, актер «незаконно» въехал в российский Крым.

«Для справки: как артист и исполнитель, Безруков конечно же талантливее Кобзона, но это не является для него индульгенцией», — написали авторы портала.

Авторы пропагандистского сайта собирают и публикуют личные данные тех, кого Киев считает «врагами Украины». В основном, туда попадают известные российские и мировые деятели культуры, которые посещают Крым.

Не нравится администрации сайта и его создателям — советнику главы МВД Авакова и нардепу Украины Антону Геращенко — и те, кто поддерживают сопротивление Донбасса киевским силовикам и в целом одобряет политику России в отношении Крыма.

Накануне сайт «Миротворец» заявил, что тяжелая болезнь российской актрисы Веры Глаголевой связана с ее политической позицией. В Facebook, где было опубликовано сообщение, пользователи посоветовали удалить запись и извиниться за нее перед родными Глаголевой, если «у вас есть зачатки разума».

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В России в отношении внештатного советника главы МВД Украины Геращенко СКР возбудил уголовное дело за призыв делиться с сайтом «Миротворец» данными о российских военных, участвующих в операции в Сирии.