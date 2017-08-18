Москва, 18 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензий двух вузов и запретила еще двум вузам принимать студентов. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

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«Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: МОУ ВО «Институт права и экономики»; ЧОУ ВО «Столичный институт бизнес-технологий и управления», — говорится в сообщении.

Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в «Северо-Кавказский гуманитарный институт», а также в московский «Институт иностранных языков».

Напомним, в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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