Элиста, 18 августа, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Имущество международного аэропорта столицы Калмыкии может попасть под арест. К такой жесткой мере взыскания судебные приставы прибегнут в случае, если образовавшаяся задолженность, в том числе и за потребленную электроэнергию, не будет погашена в срок, передаёт ИА REGNUM 18 августа.

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Вопросы по взысканию долга за потребленный энергоресурс с АО «Аэропорт Элиста» стали предметом обсуждения на недавней рабочей встрече с представителями АО «Аэропорт Элиста», УФССП России по Калмыкии и сотрудниками АО «Калмэнергосбыт». Обсуждалась схема погашения образовавшейся задолженности перед гарантированным поставщиком.

На 8 августа 2017 в отношении АО «Аэропорт Элиста» на исполнении находится 212 исполнительных производств на общую сумму 143 млн 956 тыс. рублей. Из них взыскателем по 37 исполнительным производствам на сумму 20 млн 608 тыс. рублей является АО «Калмэнергосбыт».

"По результатам встречи были приняты решения, направленные на своевременное и полное исполнение требований исполнительных документов с принятием мер принудительного характера, в том числе по наложению ареста на имущество должника первой, второй, третьей и четвертой очереди», — пояснила начальник юридического отдела АО «Калмэнергосбыт» Марина Сарылова.

Каких именно договоренностей удалось достичь, и о каких сроках шла речь, не уточняется.

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Существующий аэропорт Элиста был сдан в эксплуатацию в 1971 году, с августа 1996 имеет статус международного аэропорта. В связи с высокой стоимостью авиабилетов и низкой платежеспособностью населения предприятие на сегодня имеет малый объем работ. В 2016 году выполнялись три рейса в Москву, с июля по сентябрь по два рейса в неделю «Москва-Элиста-Сочи-Элиста-Москва» на самолете CRJ-100 авиакомпанией «РусЛайн», а также эпизодические чартерные рейсы.

На сегодняшний день продолжается процедура по передаче 100% акций общества в собственность Республики Калмыкия. Напомним, что заявку на передачу акций ОАО «Аэропорт Элиста» в республиканскую собственность еще в 2008 году в Федеральное агентство воздушного транспорта еще в 2008 году подавал тогдашний глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Как видим, процесс сильно затянулся.

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Четыре года назад возникла угроза банкротства «Аэропорта Элиста». Тогда предприятие также вошло в список злостных неплательщиков за электроэнергию. По данным ОАО «Калмэнергосбыт», за семь месяцев 2013 года предприятие нарастило задолженность в 3,3 раза — с 2,6 млн рублей до 8,7 млн рублей.

В энергосбытовой компании тогда пояснили, что из-за особого статуса данного потребителя (стратегический объект) ограничить подачу электроэнергии ему практически невозможно. Взыскать задолженность можно только в судебном порядке, а также инициировав процедуру банкротства должника. Однако правительство республики обязалось до декабря 2013 года погасить долг аэропорта в размере 7,2 млн рублей. Частично задолженность авиапредприятия в размере 600 тыс. рублей планировалось погашать за счёт собственных доходов, полученных за обслуживание специальных рейсов.

На начало 2017 года задолженность АО «Аэропорт Элиста» перед АО «Калмэнергосбыт» за период 2014—2016 гг. превышала 20,59 млн рублей. Гарантирующий поставщик уведомил руководство предприятия, органы исполнительной власти республики и надзорные органы о необходимости с 26 января 2017 года самостоятельно произвести ограничения потребления электроэнергии до согласованного уровня аварийной брони предприятием-должником на объектах АО «Аэропорт Элиста». В противном случае предприятию грозило принудительное ограничение режима потребления на срок до полного погашения задолженности.

«При этом, в соответствии с действующим законодательством, ответственность за последствия, возникшие в результате ограничения подачи электроэнергии, перед третьими лицами, а также материальный ущерб и необратимые нарушения непрерывных технологических процессов несет потребитель-должник — АО «Аэропорт Элиста», — подчеркнула начальник диспетчерского отдела АО «Калмэнергосбыт» Лариса Гульджухаева.

Сравнение данных на начало 2017 года и середину августа по задолженности предприятия за поставленную электроэнергию показывает, что сумма долга практически не уменьшилась. И собственных средств на её погашение у «Аэропорта Элисты», вероятнее всего, нет. Как следует из пояснения к бухгалтерскому отчёту предприятия за 2016 год, производственные показатели по отправкам пассажиров были выполнены лишь на 72,2%, доходы — на 72,6%. Загрузка самолетов на регулярных рейсах составила 34,7 пассажира при плановой 50 пассажиров. Производительность труда к соответствующему периоду не дотянула 7% до 100%.

Как отметили на предприятии, из-за недостаточного объема работ финансовое положение «Аэропорта Элиста» не обеспечивает стабильную работу предприятия. Однако в будущее руководство ОА смотрит с надеждой и строит свою деятельность в соответствии с планами развития до 2022 года. В течение этого времени предприятию предстоит сложный период выхода из состояния банкротства и создание условий для рентабельной работы.