Чебоксары, 18 августа, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Неделя в Чувашии была политически показательной. На кону в регионе стоит решение исторического вопроса — рекультивация Пихтулинской свалки, которая за десятки лет эксплуатации распростёрлась на 30 гектаров в ширину и на 15 метров в высоту. На рекультивацию выделяется из федерального бюджета треть миллиарда, при этом аукционы срываются один за другим. Критической временной отметкой является 1 сентября: если к этому времени не будет заключён контракт, то Чувашии придётся не только вернуть федеральные средства, но ещё и заплатить штраф. Помимо финансовых потерь, это обернётся имиджевыми и политическими рисками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксары, 2012 год. Пихтулинская свалка

Неделя началась с критики республиканской власти в адрес мэрии Чебоксар. Информационную атаку начал глава Чувашии Михаил Игнатьев, оценив процедуру проведения торгов как «неэффективное безответственное и безобразное», в результате «336 млн рублей доверяем какой-то вшивой организации». И заподозрил, что «какие-то коррупционные проявления здесь имеют место». Пытаясь сохранить лицо, глава Чувашии грозил пальчиком мэрии, публично запретил подписывать контракт с конкретной организацией и прогнозировал худшее.

В конце недели публично отреагировала мэрия Чебоксар. Пауза, взятая в администрации, вероятно, вызвана отпуском сити-менеджера Алексея Ладыков, который после выхода на работу собрал совещание. Публичным итогом обсуждения стала стенограмма совещания в 580 слов, выложенная на официальном сайте города и где попунктно, на основе фактуры, даётся аргументированный ответ на все выпады Михаила Игнатьева. В завершение совещания Ладыков принимает решение вопреки требованию главы Чувашии.

ИА REGNUM публикует пресс-релиз с планёрки в правительстве и стенограмму совещания в мэрии Чебоксар полностью.

14 августа. Пресс-релиз по итогам планёрки в правительстве Чувашии.

На совещании с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов и федеральных ведомств 14 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев поднял вопрос освоения средств, выделенных на рекультивацию санкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов г. Чебоксары в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна». «В этом году на эти цели из федерального бюджета выделяется 113 млн рублей, в 2018 году — 218 млн рублей. Общая сумма привлекаемых только из федерального бюджета средств составит 331 млн рублей. Но в то же время вынужден подчеркнуть — в очередной раз срываются сроки», — выразил озабоченность Михаил Игнатьев.

«Заказчиком работ является администрация г. Чебоксары. Город доверил эту работу муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», — отметил Глава Чувашии.

«Неэффективное безответственное и безобразное проведение администрацией г. Чебоксары процедуры торгов срывает заключение государственного контракта», — подчеркнул он. Если контракт не будет заключен до 1 сентября, то республике придётся вернуть федеральную субсидию в размере 113,9 млн рублей, а также заплатить штраф, который оценивается в 11,4 млн рублей, из-за невозможности вовремя завершить работы.

С 15 апреля 2017 года уже дважды объявлялся аукцион на выполнение работ по рекультивации санкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов г. Чебоксары. «С учетом того, что документация была подготовлена некачественно, были неправильно заложены в конкурсную документацию квалификационные требования со стороны заказчика, дважды аукционы отменялись Чувашским УФАС», — сообщил руководитель региона.

Вместо того чтобы устранить выявленные нарушения, администрацией г. Чебоксары принято решение изменить форму проведения торгов с электронного аукциона на открытый конкурс. Хотя именно аукцион позволяет обеспечить полную открытость и прозрачность закупки.

Отметим, на уровне республики для обеспечения гласности торгов проводятся преимущественно аукционы: в I полугодии 2017 года 98,7% заказов Госслужбой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам размещено путём проведения аукционов, в итоге экономия бюджетных средств составила 460 млн рублей (11,4% от выставленного объёма закупок).

«Следует отметить, выяснилось, что администрация г. Чебоксары отказалась от услуг Госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», — обратил внимание Михаил Игнатьев.

В результате конкурс выиграла организация, не имеющая опыта работы, — ООО «Автодор». Организация создана в феврале этого года, не имеет имущества и транспортных средств. Уставной капитал — 20 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата на предприятии — всего 4,6 тыс. рублей, хотя в отрасли дорожного хозяйства она составляет более 25 тыс. рублей. «Это нарушение трудового законодательства. Здесь вопросы к работодателю должны быть», — отметил Михаил Игнатьев.

Руководитель и учредитель ООО «Автодор» — Кузнецов Сергей Николаевич, который ранее возглавлял ООО «Элитстрой» (учредитель — Петросян А.В., директор — Атрохов В.А.), «прославившееся» в 2013 году некачественными работами на строительстве автомобильной дороги к полигону ТБО.

На основании требования УФАС заключение контракта приостановлено. «На сегодняшний день предписание УФАС есть. Но город подал иск в суд. Они хотят подписать контракт с этой организацией (примеч. — ООО «Автодор») на выполнение работ на сумму 336 млн рублей. Цена чуть снижена. У меня простой вопрос: 336 млн рублей доверяем какой-то вшивой организации, связанной с ООО «Элитстрой»?» — обратился Глава Чувашии к руководству г. Чебоксары.

«Почему в квалификационных требованиях не заложены обеспечительные функции, чтобы минимизировать риски? Например, на уровне республики у нас практика складывается следующая: размер обеспечения заявок на аукцион в электронной форме — 5%, размер обеспечения исполнения контракта — 30%. А у выигравшей конкурс организации нет даже имущества и транспортных средств. Потом у кого деньги будем искать, когда, получив средства, компания объявит себя банкротом, исчезнет с рынка и работа не будет сделана? Остаётся только догадываться, я не утверждаю, что какие-то коррупционные проявления здесь имеют место», — отметил Глава Чувашии.

«Алексей Юрьевич, вы исполняете обязанности главы администрации г. Чебоксары. Почему такое безобразие происходит в городе? Вы что, бюджетные деньги хотите разбазарить?» — выразил неудовлетворение действиями городских властей Глава Чувашии.

И.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова добавила, что администрация города Чебоксары могла в соответствии с соглашением передать функции по проведению процедуры торгов Государственной службе Чувашии по конкурентной политике и тарифам. «Муниципалитеты имеют такие соглашения по объектам капительного строительства или социально значимым объектам, стоимость которых превышает 30 млн рублей, чтобы через службу по тарифам проводить торги. К сожалению, администрация города такого соглашения с Госсслужбой по тарифам не имеет, оно не заключено», — сказала она.

«Администрация города не прислушалась к нашему коллегиальному мнению и объявила процедуру открытого конкурса. Но получилось так, что в критериях оценок в конкурсной документации опыту был отдан наименьший балл значимости среди всех критериев. Хотя могли установить хотя бы 20%. Критерий опыта должен был сыграть главную роль, но в данном случае никакого влияния не оказал, и победила компания, которая не имела опыта», — также обратила внимание Инна Антонова.

«Александр Петрович, вопросы к вам, вы главный распорядитель средств. Надо было в ежовые рукавицы с первых дней взять ситуацию. Деньги через вас идут. Есть соответствующие службы — Минэкономразвития Чувашии, вы должны были четко координировать эту работу», — сказал министру природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александру Коршунову Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев попросил Контрольно-счетную палату Чувашской Республики совместно со специалистами Минфина и Минэкономразвития Чувашии, Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам провести аудит закупок данного муниципального бюджетного учреждения по межбюджетным трансфертам из республиканского бюджета.

«Глава администрации города Чебоксары Алексей Олегович Ладыков знает, насколько мы щепетильно подходим к вопросам использования бюджетного рубля», — напомнил Михаил Игнатьев. Он акцентировал, что органы власти уже не раз сталкивались с недобросовестными подрядчиками, которые срывали государственные и муниципальные заказы. В результате страдали жители республики. Правительству республики приходилось вкладывать дополнительные средства, чтобы устранить последствия деятельности подобных сомнительных организаций.

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, Михаил Игнатьев настоятельно рекомендовал заинтересованным органам власти с учетом действующего законодательства не заключать договор с ООО «Автодор». «Наша задача — реализовать проект рекультивации Пихтулинской свалки. Эту историческую проблему надо разрешить. Я выслушал доклады министров, финансистов, экспертов, специалистов и комплексно оценил. В рамках норм права запрещаю подписывать контракт с ООО «Автодор». Мы не должны допустить срыва проекта по рекультивации свалки и обязаны предпринять все меры, чтобы сроки были соблюдены. Надо провести открытую, публичную процедуру торгов, обеспечить подготовку качественной документации и обеспечительские меры. Подрядчик, который там будет участвовать, и даже те организации, которые будут подавать заявки, должны риски определенные взять на себя для того, чтобы получить государственный заказ на 330 млн рублей. В использовании бюджетных средств нужно наводить порядок», — акцентировал Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

17 августа. Совещание в мэрии Чебоксар

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков 17 августа провел совещание с начальником правового управления администрации Сергеем Яхатиным, директором Муниципального казенного учреждения «Центр организации закупок» города Чебоксары Надеждой Колебановой, директором МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олегом Беловым по итогам конкурса о рекультивации Пихтулинской свалки.

Алексей Ладыков: Добрый день, коллеги! Хотел бы обсудить вопрос об итогах конкурса по рекультивации Пихтулинской свалки, с апреля ведем конкурсные процедуры, но, тем не менее, контракт еще не заключен. Итоги конкурса вызвали определенный резонанс в Правительстве республики. Давайте по существу: какие квалификационные требования и обеспечительные меры были предъявлены? Конкурс и аукцион, что эффективнее?

Надежда Колебанова: конкурс является таким же конкурентным способом, как аукцион. При этом, главным критерием аукциона является самая низкая цена, предложенная участником. В конкурсе, помимо цены играет роль не стоимостной критерий — это квалификация участников и качество услуг. С целью привлечения добросовестных подрядчиков мы приняли максимальные обеспечительные меры — это обеспечение исполнения контракта 30% — 101 млн рублей в суммовом выражении, и 5% — обеспечение заявки (16 млн руб.). Было подано 5 заявок, все суммы поступили перечислением живыми деньгами заказчику на расчетный счет. Согласно условиям контракта, оплата — только по факту выполненных работ, никакого авансирования не предусмотрено.

Олег Белов: Изначально мы объявляли аукцион, поступали неоднократно жалобы на излишние требования в аукционной документации, причем, не от участников. Мы вносили изменения и третий раз приняли решение проводить конкурс, чтобы был виден опыт подрядчика и прописана технология производства работ, была возможность контролировать все этапы рекультивации. К условиям приложен строгий жесткий график, за нарушение каждого этапа предусмотрены штрафные санкции.

Алексей Ладыков: Какова бюджетная эффективность?

Надежда Колебанова: 5%, экономия составила 16 млн 839 тыс. руб.

Алексей Ладыков: Какая есть информация по победителю конкурса?

Олег Белов: Организация создана в начале 2017 года, персонал на июль — 147 человек, что подтверждается трудовыми книжками. Средняя заработная плата в июне более 14 тыс. рублей, участник имеет опыт выполненных работы на сумму более 170 млн рублей. В частности, в Чебоксарах они работали субподрядчиком на выполнении программы «БКД» — ремонтировали пр. 9-й Пятилетки на 33 млн рублей, проводили капитальный ремонт ул. Текстильщиков (выиграли аукцион) — 6 млн рублей. Замечаний к выполненным работам нет. Есть опыт работы в Ульяновске на сумму более 137 млн рублей.

Алексей Ладыков: Сергей Александрович, насколько обоснованы предписания УФАС в адрес заказчика?

Сергей Яхатин: Мы считаем, что предписания не обоснованы. По этому поводу мы обратились в арбитражный суд Чувашской Республики. Федеральным законодательством определено, что заказчик сам устанавливает удельный вес каждого критерия.

Алексей Ладыков: Какие реальные сроки освоения с учетом сезонности работ?

Олег Белов: Все работы должны быть выполнены до установления минусовой температуры, так как применяется укладка синтетического геоматериала. То есть, до конца ноября.

Алексей Ладыков: Если мы будем исполнять предписание УФАС, какой минимальный срок заключения контракта?

Надежа Колебанова: В лучшем случае, если не будет жалоб и отмен — 15 сентября.

Алексей Ладыков: Но, по информации Минприроды, если контракт не будет заключен до 1 сентября, то республике придется вернуть федеральную субсидию — это почти 114 млн рублей, еще заплатить штраф — около 11, 5 млн рублей. И какой выход? Или свалка остается в прежнем виде, или работать с тем, кто выиграл конкурс?

Сергей Яхатин: Победитель уже определен. По Федеральному Закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не заключать контракт нельзя.

Олег Белов: Алексей Олегович, я созванивался с коллегами из Ульяновска. Отзывы о подрядчике положительные, нареканий нет. И в Чебоксарах все работы выполнены. Рекультивация свалки, как сказал Михаил Васильевич, это историческая проблема, которую необходимо разрешить. Если уйдем на сентябрь, эту проблему решим не скоро. Предлагаю заключить контракт.

Алексей Ладыков: Хорошо.