Омск, 18 августа, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Информация о странных осадках в виде белого порошка, появившаяся 17−18 августа в соцсетях, вызвала переполох в Омске. Горожане выдвигают предположения, что это может быть.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Странные осадки в виде белого порошка напугали омичей

«Очередные выбросы в нефтяниках?! Машина покрылась вся белым порошком каким-то. Будьте осторожны!» — пишет 17 августа подписчик группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранена здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

«Да сколько можно машину мыть-то уже, 3-й раз за неделю», — подчёркивает ещё один омич.

В комментариях под записью о странных осадках омичи пишут, что похожий белый порошок наблюдали в Амуре и на левом берегу. Также некоторые пользователи соцсетей сообщили о неприятном запахе в городе: «Газом воняет».

Vk.com Пользователи соцсети «ВКонтакте» публикуют фотографии автомобилей, засыпанных странным белым порошком

На сообщения омичей 18 августа отреагировали в областном министерстве природных ресурсов и экологии. В Минприроды отметили, что по информации о выпадении в Советском округе Омска 17 августа осадков в виде белого порошка проводятся проверочные мероприятия совместно с управлением Росприроднадзора по региону.

Как сообщил ИА REGNUM начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Тектов, первоначально звучала информация о неком загрязнении в городке Нефтяников Советского округа Омска.

«Инспектор управления Росприроднадзора выехал в Нефтяники, обследовал там территорию, но никаких загрязнений зафиксировано не было. Отправлены официальные запросы в центр мониторинга по окружающей среде и в крупные предприятия по факту появившейся информации. Информация в интернете — противоречивая, где-то указывается, что порошок был белого цвета, в другом месте — что жёлтого. Где-то пишут, что загрязнение обнаружено в Нефтяниках, где-то — что на Московке-2. Где конкретно было зафиксировано данное загрязнение, не указывается», — сказал Сергей Тектов.

Добавим, сообщения об аналогичных осадках в виде белого порошка появлялись в Омске и ранее. В частности, в июле текущего года в паблике «Омск Live».

«Сыпется манна с небес», — прокомментировала тогда одна из подписчиц группы.

Напомним, о «странных осадках» омичи рассказывают не впервые. Например, в феврале 2014 года в городе выпал тёмно-серый снег. Тогда проведенная экспертиза показала, что таким снег сделал уголь, который использует в своей работе ТЭЦ-5.

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А в августе 2016 года омичей напугала странная пыль жёлтого цвета. Горожане тогда предположили, что это может быть пепел от ТЭЦ либо песок, оседающий на автомобилях после ночной уборки дорог.

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