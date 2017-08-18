Киев, 18 августа, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Граждане Украины должны прекратить ездить в Россию для дополнительного заработка, заявил глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, сообщают 17 августа «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, в Россию ездит много граждан Украины для того, чтобы заработать, однако работа в России может плохо кончиться для жителей Украины.

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«Люди, перестаньте это делать. Вы можете не вернуться назад», — сказал Грицак.

Глава СБУ отметил, что «не вернуться назад» жители Украины могут из-за «надуманных преступлений», в которых якобы будет обвинять Федеральная служба безопасности (ФСБ) России украинских граждан.

Будет ли СБУ, регулярно запрещающая российским гражданам въезд на Украину по надуманным обвинениям, также действовать в отношении жителей Украины, выезжающих на заработки в Россию, Грицак не уточнил.

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Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году в стране началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Россию практически во всех своих неудачах и проблемах, а также проводит политику репрессий против русскоязычного населения на Украине.