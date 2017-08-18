Владимир, 18 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Во Владимирской области африканская чума свиней немного сбавила обороты. Сейчас карантин снят с четырех очагов из 14. Несмотря на это, администрация Владимирской области продолжает в еженедельном режиме отчитываться о ходе работ по ликвидации эпидемии. Между строк сквозят призывы отказаться от разведения свиней, отдав предпочтение птицам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин со страницы департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области АЧС во Владимирской области

Очередной отчет, в котором, к слову, оказались данные не первой свежести, вышел на сайте региональной администрации 17 августа. В частности, в нем сообщалось, что меры по ликвидации АЧС принесли-таки положительные результаты.

По данным на 15 августа, карантин был снят с четырех очагов: в деревнях Быкасово Гороховецкого района и Бобры Гусь-Хрустального района, а также с обеих точек в городе Петушки. Ситуация налаживается также в селе Заречное Собинского района и деревне Горбатовка Кольчугинского района. Однако в пресс-службе отмечают, что «вопрос не может быть решен в одночасье».

«Поскольку вирус АЧС обладает высокой устойчивостью, при проведении карантинных мероприятий в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней в радиусе 20 км. Но даже проведение дезинфекции не гарантирует безопасности дальнейшего разведения этих животных на данной территории в течение продолжительного времени. Поэтому наиболее эффективным способом профилактики АЧС остается перевод хозяйств на выращивание других продуктов животноводства», — говорится в сообщении.

Далее администрация рассказывает об опыте фермера, который занимается разведением, в том числе, и гусей. Среди преимуществ — легкость ухода за птицами, дешевизна корма и небольшие сроки.

ИА REGNUM напоминает, что с начала июля вирус был обнаружен в девяти районах региона. Из-за вспышки в области на грани уничтожения оказалась популяция диких кабанов. При этом в целом эпидемия показала, что контроля за частными подворьями в регионе почти нет.

К слову, ранее вирус АЧС также был обнаружен в Ивановской и Нижегородских областях. К счастью, здесь ситуация намного легче.

В 2016 году вирус АЧС бушевал в Рязанской области. Здесь даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Вспышки заболевания были зафиксированы в в Пителинском, Кораблинском, Чучковском, Сасовском, Шацком и Сапожковском районах Рязанской области.

Примечательно, что вспышки АЧС во Владимирской области пока регистрируются исключительно в частных хозяйствах. Это — основное отличие ситуации от того, что было в Рязани в 2016 году. Тогда в соседней области очаг АЧС был обнаружен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области.