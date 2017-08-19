Париж, 19 августа, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Главным и самым ценным в атомной отрасли являются люди. Так ответил Сергей Кириенко на соответствующий вопрос журналиста. История французской компании Areva и ее руководителя Анн Ловержон является серьезным подтверждением этой мысли. Об истории второй компании из мировой атомной тройки пишет постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Созданная в 2001 году компания AREVA не была новичком в атомном проекте. В рамках этой компании были объединены одни из крупнейших в мире поставщиков оборудования для АЭС Framatome — ANP и компания, специализировавшаяся на добыче и обогащении урана, а также на переработке ОЯТ — Cogema. Перед главой вновь образованной компании появилось несколько важных задач, и одной из самых серьезных являлось преодоление радиофобии среди населения. 42-летняя, относительно молодая мадам Ловержон успешно справилась с этой задачей, серьезно продвинув позитивное отношение к ядерным проектам среди французов.

Наличие у Росатома сильного конкурента в виде AREVA можно оценить как положительный момент, не дающий российским атомным энергетикам почивать на лаврах или терять драгоценное время, перемывая косточки ушедшему в глубокий финансовый штопор Westinghouse. Хотя в своем падении Westinghouse чуть было не утащил за собой и AREVA в рамках авантюры с «продвинутыми реакторами поколения 3+». Но более широкая база опоры, опыт и умение эксплуатации АЭС и обращение с ОЯТ (отработанным ядерным топливом) позволяет AREVA быть гораздо устойчивее на международном поприще. Тем более что, заботясь о родной Франции, Анн Ловержон и ее команда решили продвигать реакторы поколения 3 на внешний рынок, а в своей Франции работать над созданием проекта реакторов поколения 4. Мирная ядерная гонка во французском исполнении начала приобретать поистине наполеоновские масштабы.

О том, как России удалось обойти французских атомщиков на лихом вираже и что это был за вираж, читайте здесь: AREVA от взлета до неудачного приземления

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