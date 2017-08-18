Аддис-Абеба, 18 августа, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Количество беженцев из Южного Судана в Эфиопию превысило 380 тыс. человек, утверждают в ООН, сообщает 18 августа Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Причиной бегство мирного населения из Южного Судана стала гражданская война, продолжающаяся почти два года.

«По состоянию на 31 июля 2017 года, в Эфиопии находилось 382 тыс. 322 беженца», — заявили в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

По данным специалистов из ООН порядка 65% от общего числа беженцев, прибывших в Эфиопию с сентября 2016 года, составляют дети. В их числе 19 тыс. 848 ребенка, разлученного с родителями.

Напомним, гражданская война в Южном Судане вспыхнула в 2013 году, через несколько лет после обретения страной независимости. Конфликт носит ярко выраженный клановый характер, обостряющийся племенным своеобразием страны.

Важно отметить, что мирные жители Южного Судана бегут не только и даже не столько в Эфиопию, но и в другие страны тоже. Так, в Уганде, в настоящее время, проживает свыше 1 млн беженцев из этой страны.