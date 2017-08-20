Киев, 20 августа, 2017, 14:13 — ИА Регнум. «Мудрое» решение Верховной Рады Украины на законодательном уровне запретить российским инвесторам покупать украинские предприятия было принято еще в 2016 году. О том, к каким интересным последствиям привела эта стратегия, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Экономика Украины

Полностью закрытая возможность зарегистрированным в России компаниям и гражданам покупать украинские предприятия может многое объяснить в нынешнем ходе приватизации на просторах Незалэжной. После ухода российского капитала обнаружилось, что западный и украинский бизнес не спешит принимать участие в скупке даже стратегически важных гособъектов Украины. Одесский припортовый завод, энергокомпания ДТЕК Днепрэнерго, Тернопольский завод «Ореон», считавшиеся перспективными объектами продажи… Торги по ним были провалены или перенесены.

В результате фонду госимущества Украины снова нечем похвастаться. Годовой план поступлений за 2017 год достиг «потрясающего» выполнения в 0,64%. Попытки премьер-министра Гройсмана сдвинуть ситуацию с места напоминают известный анекдот о продаже слона. Так слона Гройсман точно не продаст. Продолжающееся выдавливание российских инвесторов с территории Украины делает ситуацию все более беспросветной.

Узнайте детали в статье: Украинская приватизация: на смену российским инвесторам никто не пришел

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