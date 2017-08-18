Ярославль, 18 августа, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ярославской области направили в адрес Общественной палаты региона ходатайство о создании вокруг Ярославля «зеленого щита». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Лес

Формирование вокруг городов лесопарковых зеленых поясов с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности — одно из предложений, выработанных по итогам межрегиональной экологической конференции Народного фронта в Центральном и Северо-Западном федеральном округах. Она прошла в Калининграде в мае этого года. Возможность создания так называемых зеленых щитов предусмотрена недавно вступившими в силу поправками в федеральное законодательство об охране окружающей среды.

«В Ярославле только Заволжский район имеет «зеленый щит», а остальным требуется лесопарковый пояс. Особенно, как мне кажется, это касается Фрунзенского и Красноперкопского районов Ярославля, которые должны быть защищены от влияния НПЗ. Мы сейчас создаем рабочую группу, которая ногами пройдет вокруг города и посмотрит, какие и где деревья можно посадить. Узнаем, в чьей собственности находятся земли, и составим проектную документацию» — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов.

Общественная палата региона и департамент охраны окружающей среды и природопользования поддержали идею «фронтовиков». Как предполагают власти, финансирование создания зеленого щита возможно как государственное, так и внебюджетное.

Общественная палата Ярославской области в течение 30 дней с момента поступления ходатайства должна провести слушания о создании лесопаркового зеленого пояса.