Москва, 21 августа, 2017, 09:02 — ИА Регнум. До сих пор валюта Поднебесной осваивала внекитайское пространство достаточно осторожно, занимая на текущий момент всего лишь пятое место в международных операциях, с показателем 1,9%. Хотя полутора годами ранее данный показатель равнялся 2,4%. Тем не менее начальник отдела платежей SWIFT Майкл Мун говорит о росте объема операций в юанях, даже невзирая на экономический спад на рынках Юго-Восточной Азии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и и рубль

Стоит отметить роль Гонконга, полученного Китаем в качестве наследства от Британской империи. На долю Гонконга приходится 76,8% всех клиринговых операций с юанем. После Гонконга, на втором месте идет сам Лондон, а третье занимает Сингапур, также бывший долгое время частью Британской империи. Судя по всему, финансовые отношения между Лондоном и Пекином нацелены на дальнюю перспективу.

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