Анкара, 20 августа, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Ужесточение Германией санкций в отношении Турции может стоить последней более 2 млрд долларов. С чем связан новый этап ухудшения отношений между двумя странами, рассказывает генеральный директор Международного Института развития научного сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Задержание в Турции турецкого представителя газеты Die Welt Дениза Юджеля и семи граждан Германии под предлогом расследования «событий 15 июля» и арест десяти значимых правозащитников на Принцевых островах в Стамбуле стало последней каплей, заставившей Германию обострить риторику в отношении Турции. Меркель впервые прямым текстом высказалась относительно происходящего в Турции, резко осудив арест активиста-правозащитника, гражданина Германии Петера Штойдтнера.

Также лозунг «Наше терпение закончилось» набирает все большую популярность среди представителей партий «Христианско-демократический союз», возглавляемого Меркель, и Социал-демократической партией. Судя по ответной речи в адрес Германии президента Турции Эрдогана, немецкая риторика возымела действие. Возможно, экономическое давление способно нагнать страх на азартно охотящийся за инакомыслящими Стамбул.

Читайте подробности в статье: Германия — Турции: «Наше терпение закончилось!»

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