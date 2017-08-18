Ярославль, 18 августа, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Демидовском сквере в Ярославле в рамках реконструкции сажают два вида яблони, три вида кленов, калину, черемуху, березу, каштан, ели, лиственницу и другие хвойные деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Из кустов в сквере появится туя, можжевельник, кизильник, гортензия, сирень, ирга, лещина, розы и другие.

Реконструкция Демидовского сквера в Ярославле

Всего будет высажено 10 000 кустов и 100 деревьев. Также в сквере мостят дорожки и обустраивают газоны. В сквере будет несколько активных рекреационных зон — зона фонтана, центральная зона парка с Демидовским столпом и новые.

Подрядчик — московская фирма — обещает, что на территории парка не будет спилено ни одного дерева. Площадь зеленой зоны составит 2,5 гектара. Клумбы займут около 1000 квадратных метров, для них выбраны долгоцветущие растения.

Сквер огородит живая изгородь из боскетного кустарника. Старый фонтан реконструируют в прежних размерах: заменят чашу, подсветку, установят новый современный механизм. На территории будет зона с Wi-Fi. Вместо привычного круглого туалета, который уже снесли, поставят новый, прямоугольной формы.

Демидовский сквер в Ярославле является объектом культурного наследия, он был заложен в конце 19 века по инициативе городского головы купца Ивана Вахрамеева.