Ярославль, 18 августа, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Юбилейный XXV фестиваль искусств «Преображение» пройдет в Ярославле в рамках праздника «День Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 18 по 20 августа.

Ярославский музей-заповедник Фестиваль «Преображение»

Основной площадкой мероприятий станет сам музей, а открытие фестиваля пройдет в концертном зале им. Л.В. Собинова. Традиционно концерты пройдут и в храмах Ярославля — Успенском кафедральном соборе, соборе Казанской иконы Божией Матери. В рамках фестиваля состоится концерт филармонической хоровой капеллы «Ярославия» в общественно-культурном центре Рыбинска.

Оратория «Пять ангелов», написанная современным композитором Павлом Кармановым и посвященная Царственным мученикам — детям последнего российского императора, даст старт музыкальной программе фестиваля. Именно в Спасском монастыре, где сейчас расположен Ярославский музей-заповедник, первый царь династии Романовых Михаил Федорович дал согласие о восшествии на престол.

Среди участников фестиваля: Московский мужской хор «Певчие дьяки», «Барокко-Джаз проект» (Санкт-Петербург), Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия», Борис Галкин (художественное слово, Москва).

«Мы очень рады, что к нам вернулся неизменный участник первых фестивалей — хор, оркестр и солисты Московского театра «Новая опера», который не выступал в Ярославле с 2010 года. Кроме этого, свои стихи будет читать лауреат президентской премии этого года Анастасия Орлова» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM куратор фестиваля Юлия Капустина.

Помимо дневных концертов, ставших уже традиционными, в день открытия фестиваля пройдет «Ночной колокольный концерт», на котором выступят звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Вологды, Суздаля, Ростова Великого и других городов. В рамках одного из них вместе с звонарями выступит известный ярославский саксофонист Стас Майнугин.

В этом году в рамках проекта «Музей в гостях у музея» в Ярославль приедет музей РВИО «Стрелецкие палаты» (г. Москва) и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Они представят свои авторские интерактивные программы, основная тема которых — история Смутного времени.