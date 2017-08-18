Самара, 18 августа, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Бывший полковник Владимир Квачков приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение принял Приволжский окружной военный суд (Самара). Квачков был признан виновным по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Квачков проведет в исправительной колонии строгого режима два года с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору. Срок отбытия наказания исчисляется с 18 августа 2018 года.

По материалам дела, весной 2015 года Квачков опубликовал видеообращение, посвященное 10-летию покушения на экс-руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Видео он записал на мобильный телефон, а другие заключенные передали его по электронной почте лицам на свободе.

Эксперты установили, что в ролике содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в России», а также «побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом».

Таким образом, Квачков публично призывал к совершению насильственного захвата государственной власти в России, то есть к осуществлению террористической деятельности». Ранее Квачков проходил фигурантом по делу о покушении на Чубайса, однако был оправдан присяжными. Новое дело было направлено в Приволжский военный суд.

Читайте также: Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбуждено новое уголовное дело

В 2013 году за подготовку вооруженного мятежа Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Тогда, по версии обвинения, экс-полковник собирался захватить власть в городе Ковров (Владимирская область), а затем организовать население и «идти на Москву». Приговорили его по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности» и «Покушение на вооруженный мятеж».

Свою вину Квачков не признал. На суде он утверждал, что возглавляемая им организация «занималась подготовкой партизанских учений для отражения иностранной интервенции». Позже движение Квачкова «Народное ополчение Минина и Пожарского» было признано террористическим и запрещено на территории РФ.

Также экстремистской была признана книга Квачкова «Главная специальная операция впереди». Такое решение в 2013 году вынес суд во Владимирской области. Книгу на соответствие требованиям законодательства проверяла Суздальская межрайонная прокуратура Владимирской области.

Читайте подробнее: Владимирский суд признал книгу Владимира Квачкова экстремистской

Экспертизой установлено, что в тексте книги содержится информация, «направленная на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации». Также автор пропагандирует «неполноценность граждан по признаку их отношения к национальной, социальной и политической принадлежности и унижает достоинство человека в связи с его принадлежностью к социальной группе, а также по признакам национальности».