Москва, 18 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Доходы жителей России падают 33 месяца подряд (исключение — январь 2017 года, но тогда рост был за счёт выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам). За это время граждане «обеднели» на 19,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

«Минимальный рост зарплаты за этот период был полностью съеден ростом цен на продукты. Безусловно, официальная статистика не всегда показывает полную картину — есть «серый сектор» и т.д. Но то, что российские граждане стали жить беднее, — очевидный факт. Большинство опросов (количество обеспеченных граждан, количество граждан за чертой бедности и т.д.) показывают, что население страны стало жить хуже», — пояснил Ткачук.

«2015—2016 годы были непростыми для российской экономики. Падение цен на нефть в два раза и санкции западных стран стали серьёзными вызовами. На адаптацию потребовалось более двух лет. В 2017 году российская экономика демонстрирует признаки роста. В I полугодии ВВП вырос на 1,5% г/г», — привел цифры эксперт.

«По крайней мере можно будет перестать задаваться вопросом: «Зачем в России Министерство экономического развития, если собственно экономического развития и роста нет». Центробанку РФ удалось обуздать инфляцию. Индекс потребительских цен достиг ориентира 4%, а последние три недели и вовсе наблюдается дефляция. Показывают рост продажи автомобилей и бытовой техники», — отметил Ткачук.

«Традиционно реальные доходы — запаздывающий показатель, он начинает расти последним. Быстрого восстановления доходов ждать не приходится», — считает он.

«Но 18 марта 2018 года в России состоятся президентские выборы — «горькие пилюли» перед таким событием нежелательны. Приостановка падения доходов уже будет позитивом для жителей России — пояса и так затянуты, уже некуда», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в январе — июле 2017 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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