Пояса жителей России так затянуты, что уже некуда
Москва, 18 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Доходы жителей России падают 33 месяца подряд (исключение — январь 2017 года, но тогда рост был за счёт выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам). За это время граждане «обеднели» на 19,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.
«Минимальный рост зарплаты за этот период был полностью съеден ростом цен на продукты. Безусловно, официальная статистика не всегда показывает полную картину — есть «серый сектор» и т.д. Но то, что российские граждане стали жить беднее, — очевидный факт. Большинство опросов (количество обеспеченных граждан, количество граждан за чертой бедности и т.д.) показывают, что население страны стало жить хуже», — пояснил Ткачук.
«2015—2016 годы были непростыми для российской экономики. Падение цен на нефть в два раза и санкции западных стран стали серьёзными вызовами. На адаптацию потребовалось более двух лет. В 2017 году российская экономика демонстрирует признаки роста. В I полугодии ВВП вырос на 1,5% г/г», — привел цифры эксперт.
«По крайней мере можно будет перестать задаваться вопросом: «Зачем в России Министерство экономического развития, если собственно экономического развития и роста нет». Центробанку РФ удалось обуздать инфляцию. Индекс потребительских цен достиг ориентира 4%, а последние три недели и вовсе наблюдается дефляция. Показывают рост продажи автомобилей и бытовой техники», — отметил Ткачук.
«Традиционно реальные доходы — запаздывающий показатель, он начинает расти последним. Быстрого восстановления доходов ждать не приходится», — считает он.
«Но 18 марта 2018 года в России состоятся президентские выборы — «горькие пилюли» перед таким событием нежелательны. Приостановка падения доходов уже будет позитивом для жителей России — пояса и так затянуты, уже некуда», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в январе — июле 2017 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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