Ярославль, 18 августа, 2017, 11:57 — ИА Регнум. 17 августа депутаты муниципалитета Ярославля на рабочем совещании обсудили программу развития общественного транспорта на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Рабочие совещания проходят в рамках подготовки к депутатским слушаниям, которые состоятся в сентябре и предшествуют работе над бюджетом города 2018 года.

Рабочее совещание в муниципалитете Ярославля

Ситуация в двух принадлежащих городу предприятиях общественного транспорта — «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1» — непростая.

«Из года в год мы не закладываем средства на амортизацию. Наши предприятия недополучают значительные средства на обновление подвижного состава. Из 200 единиц подвижного состава «ПАТП-1» самортизировано 75%, не говоря уже о «Яргорэлектротрансе». Это вызывает нарекания у участников дорожного движения», — рассказал депутатам первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Карханов.

Городской бюджет финансирует общественный транспорт в порядке возмещения разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Это обойдется бюджету в 446 млн рублей в 2018 году. Однако часть потребности — 113 млн рублей, по данным мэрии города, пока не обеспечена средствами. В контрольно-счетной палате говорят, что реальная потребность выше, так как в подготовленных мэрией документах опять не заложены средства на амортизацию, то есть обновление парка автобусов, трамваев и троллейбусов.

«В материалах, представленных контрольно-счетной палате, мы видим значительный объем средств, недостающих для нормального функционирования предприятий транспорта. В целом это около 200 млн рублей, из них 83 млн — на амортизацию», — сказал заместитель председателя городской контрольно-счетной палаты Андрей Литвинов.

Эта ситуация вызвала повышенное внимание ряда депутатов муниципалитета.

«Деньги на замену плитки в центре города находятся, на замену ограждений с гербами находятся, целый «медвежатник» скоро будет в центре города, а на трамвай нет. Давайте как во время войны собирать всем народом. И будем говорить, что деревня Гадюкино построила танк. К кому обращаться в мэрии по этому вопросу?» — сказал председатель постоянной комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский.

Эмоционально выступил депутат Валерий Байло, работающий также заместителем директора «Яргорэлектротранса».

«Мы должны понимать, что в самой муниципальной программе записано, что в 2018 году будет невозможно обеспечить запланированный объем перевозок. То, что предприятие еще не банкрот, — это чудо. «Яргорэлектротранс» работает не благодаря исполнительной власти, а вопреки. К концу года убытки предприятия будут 100 млн. Вокруг предприятия много коммерсантов, которые присосались и сосут из него. Мы можем потерять 3 тысячи сотрудников. Это реальный сектор экономики, который платит налоги», — сказал депутат Валерий Байло.

Исполняющий обязанности председателя муниципалитета Артур Ефремов обратил внимание коллег, что проблема существует, однако решать ее нужно не в режиме конфронтации, а в режиме диалога специалистов и депутатов. Ефремов предложил обсудить проблемы транспорта на специальной рабочей группе, которая будет предшествовать депутатским слушаниям, и в ее рамках выработать предложения, которые могут быть включены в муниципальную программу и бюджет. Депутаты с этим согласились. Отметим, что подобная группа будет создана еще по одному сложному вопросу — благоустройства дворов на следующий год.

Живое обсуждение вызвала и программа «Совершенствование и поддержка в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Ярославля». Заместитель директор Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Евгений Исаков сообщил, что на следующий год не запланированы средства на эту программу.

«В соответствии с федеральным законодательством мы обязаны информировать население в случае чрезвычайных ситуаций, военного времени. Строятся новые микрорайоны, но там нет системы оповещения. Нас штрафует за это МЧС», — рассказал Евгений Исаков.

Депутаты призвали исполнительную власть найти средства. В следующем году необходимо 5,5 млн рублей. Депутат Сергей Смоленский предложил обратиться за помощью к врио губернатора области, отметив, что в городе в последнее время регулярно проводятся военные учения.

На этом серия рабочих совещаний по муниципальным программам завершилась. После отработки спорных вопросов на рабочих группах состоятся депутатские слушания, уже в более расширенном составе.

«Хочу поблагодарить всех депутатов и работников мэрии города за участие в рабочих совещаниях, внимательную работу над проектами муниципальных программ», — сказал в заключение исполняющий обязанности председателя муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.