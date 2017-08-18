Донецк, 18 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 17 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 51 раз, сообщают 18 августа СМИ народных республик.

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По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Знаменка, Желобок, Сокольники, Фрунзе, Донецкий.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель ранен, всего украинские силовики нарушили режим тишины 51 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

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В результате обстрелов украинских силовиков ранение в ногу получил мужчина в поселке Зайцево. Жителю поселка оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

По данным Украины, двое солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 27 случаев обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Новоселовки Второй, Зайцево, Крымского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Троицкого.

Напомним, после отделения от Украины ДНР и ЛНР Киев заявил о «российской оккупации» и начал военные действия против собственного населения. Несмотря на тысячи раненых и убитых, включая мирных жителей, а также на заключенные Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта, Украина продолжает боевые действия в Донбассе с целью силового захвата территорий республик.