Казань, 18 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Конкурсное производство «Татфондбанка» на период до 30 августа 2017 года обойдётся дороже на 34,25 млн рублей, чем планировалось. Дополнительные траты возникли в связи с необходимостью перевозить имущество банка, арендовать склады для его хранения, а также из-за долгов по налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

16 августа комитет кредиторов банка в рамках заочного голосования принял решения по шести вопросам. Среди них и утверждение сметы расходов на конкурсное производство на период после собрания. Расходы составят порядка 250,08 млн рублей.

В рамках голосования также было разрешено должникам закладывать повторно имущество, уже находящееся в залоге «Татфондбанка». А в сам комитет кредиторов допущен сотрудник Республиканского фонда поддержки. Принимать участие в заседаниях он сможет, но права голоса не имеет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года Управление Минюста РФ в Татарии официально зарегистрировало новый фонд помощи дольщикам и вкладчикам «лопнувших» банков.

Читайте также: Фонд помощи дольщикам и вкладчикам банков-банкротов Татарии зарегистрирован

Татария внесла в качестве имущественного взноса в унитарную некоммерческую организацию «Республиканский фонд поддержки» участок в районе Аракчино площадью 7 599 195 кв. м.

По участку проводятся организационные и технические подготовительные мероприятия. В ближайшее время начнётся его предпродажная подготовка. Первый шаг для этого уже сделан — проведена оценка. Рыночная стоимость участка составляет 7 210 443 809 рублей.

Площадку, относящуюся к коммунально-складской зоне, переведут в зону жилищного строительства.

По информации пресс-службы Фонда, пока не ясно, будет ли участок разделён на множество мелких или же на несколько больших. Это решение примут после изучения перспектив развития территории и подготовки мастер-плана. Достоверно известно, что участки в любом случае реализуют с открытых торгов, на которые пригласят заинтересованных инвесторов и застройщиков. Право застройки предоставят тем компаниям, которые смогут обеспечить передачу Фонду максимально возможного размера вводимых в эксплуатацию площадей или заплатить максимальную цену. Но участие самой УНО «Республиканский фонд поддержки» в застройке части участка не исключается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.