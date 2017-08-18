Сочи, Краснодарский край, 18 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Туристы не сильно довольны сервисом, который предлагают отдыхающим в Краснодарском крае. Приехавшие на Черноморское побережье летом 2017 года оставили многочисленные жалобы на горячую линию Общественной палаты РФ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Отдых на Черном море

Так, как уточнили ИА REGNUM 18 августа в консультативном органе, в начала летнего сезона в Общественную палату РФ поступило более 800 обращений, касающихся нарушений прав туристов. Чаще всего люди жалуются на неприветливый персонал, проблемы с перелетом, задержкой и отменой рейсов (около 30% жалоб) и плохую инфраструктуру (50%). Также люди обращались за консультацией (порядка 20%): многих волновал курортный сбор, новые правила Минтранса по поводу перевозки багажа.

«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может «здравствуйте» сказать», — рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Сутормина также отметила, что граждане также жаловались на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.

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Две недели до начала курортного сезона: городской пляж Анапы похож на дикий

В ОП РФ добавили, что все их заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью 2017 года. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорная проблема уже давно не теряет своей актуальности в Краснодарском крае. Мониторинг пляжных территорий, проведённый в середине курортного сезона на Кубани показал, что десятая часть пляжей Анапы не в полной мере отвечает требованиям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

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Вплоть до ареста: за закрытый доступ на пляжи в Сочи будут наказывать

Несоответствия требованиям законодательства были выявлены на восьми из 82 проверенных специалистами пляжных территориях города, а также сёл Витязево и Сукко, четырёх свободных территориях берега и одном пляже с неустановленным собственником. Что касается пляжей здравниц, то было сделано только одно замечание, которое устранили уже на следующий день. Обратили внимание члены комиссии и на необходимость своевременной уборки пляжей в Витязево и на Пионерском проспекте.

Добавим, что в аналогичный мониторинг, проведённый представителями министерства курортов Краснодарского края в августе на центральных пляжах Анапы, Витязево, Благовещенской и Бугазской косы, показал, что вопросы безопасности здесь решены не в полном объеме. На ряде пляжных территорий отсутствовали средства для спасения утопающих, лодки, спасательные вышки. На установленных вышках не было специалистов, а многие матросы-спасатели не знали своих обязанностей. Комиссия порекомендовала руководству Анапы провести дополнительный инструктаж для сотрудников и полностью укомплектовать работающие пляжи спасательным оборудованием.

Также были задержаны на пляжах и разносчики еды домашнего изготовления, а у владельцев нелегального аттракциона стражи порядка изъяли два гидроцикла, отправив транспорт на штрафстоянку.

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, все проблемные вопросы были обсуждены с исполняющим обязанности главы города, «который активно включился в процесс и взял на личный контроль устранение выявленных недостатков».