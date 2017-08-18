Туристы жалуются на грязные пляжи в Сочи и Анапе и неприветливый персонал
Сочи, Краснодарский край, 18 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Туристы не сильно довольны сервисом, который предлагают отдыхающим в Краснодарском крае. Приехавшие на Черноморское побережье летом 2017 года оставили многочисленные жалобы на горячую линию Общественной палаты РФ.
Так, как уточнили ИА REGNUM 18 августа в консультативном органе, в начала летнего сезона в Общественную палату РФ поступило более 800 обращений, касающихся нарушений прав туристов. Чаще всего люди жалуются на неприветливый персонал, проблемы с перелетом, задержкой и отменой рейсов (около 30% жалоб) и плохую инфраструктуру (50%). Также люди обращались за консультацией (порядка 20%): многих волновал курортный сбор, новые правила Минтранса по поводу перевозки багажа.
«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может «здравствуйте» сказать», — рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Сутормина также отметила, что граждане также жаловались на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.
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В ОП РФ добавили, что все их заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью 2017 года. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма.
Как сообщало ИА REGNUM, мусорная проблема уже давно не теряет своей актуальности в Краснодарском крае. Мониторинг пляжных территорий, проведённый в середине курортного сезона на Кубани показал, что десятая часть пляжей Анапы не в полной мере отвечает требованиям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
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Несоответствия требованиям законодательства были выявлены на восьми из 82 проверенных специалистами пляжных территориях города, а также сёл Витязево и Сукко, четырёх свободных территориях берега и одном пляже с неустановленным собственником. Что касается пляжей здравниц, то было сделано только одно замечание, которое устранили уже на следующий день. Обратили внимание члены комиссии и на необходимость своевременной уборки пляжей в Витязево и на Пионерском проспекте.
Добавим, что в аналогичный мониторинг, проведённый представителями министерства курортов Краснодарского края в августе на центральных пляжах Анапы, Витязево, Благовещенской и Бугазской косы, показал, что вопросы безопасности здесь решены не в полном объеме. На ряде пляжных территорий отсутствовали средства для спасения утопающих, лодки, спасательные вышки. На установленных вышках не было специалистов, а многие матросы-спасатели не знали своих обязанностей. Комиссия порекомендовала руководству Анапы провести дополнительный инструктаж для сотрудников и полностью укомплектовать работающие пляжи спасательным оборудованием.
Также были задержаны на пляжах и разносчики еды домашнего изготовления, а у владельцев нелегального аттракциона стражи порядка изъяли два гидроцикла, отправив транспорт на штрафстоянку.
Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, все проблемные вопросы были обсуждены с исполняющим обязанности главы города, «который активно включился в процесс и взял на личный контроль устранение выявленных недостатков».