Екатеринбург, 18 августа, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Свердловский областной суд 18 августа признал незаконным решение думы городского округа Богданович от 6 июля, которым был изменён порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Рассмотрение административного иска мэра Владимира Москвина завершилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В суде Москвин заявил, что дума нарушила порядок принятия и опубликования данного нормативного акта. Представитель думы отметил, что нарушение якобы было со стороны мэра, который будто бы слишком поздно наложил вето на документ. Но прокурор заявил, что Москвин действовал в рамках закона.

Впрочем, решение областного суда пока не вступило в законную силу. Возможно, представители думы будут его обжаловать в Верховном суде России. Для подачи соответствующей кассации у них есть 30 дней.

Напомним, именно по признанным сегодня незаконными поправкам главой города 3 августа был избран Владимир Голованов. Он уже занял кабинет мэра и работает в нём. Формально же у Богдановича два мэра. Владимир Москвин, напомним, был избран всенародно в марте 2012 года. Его полномочия должны были завершиться в марте 2017-го.

Отметим, менее чем через месяц, 10 сентября, в Богдановиче будет избран новый состав городской думы. Возможно, новым депутатам и придётся разгребать последствия кризиса власти.

Кроме того, в городском суде Богдановича находится иск Москвина об оспаривании результатов конкурса по выборам мэра. Первое заседание намечено на 29 августа.