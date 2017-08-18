Москва, 18 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Назначение полпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму — это абсолютно бессмысленное решение, а сам пост незаконный и носит откровенно «фейковый» характер, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

«На мой взгляд, это абсолютно бессмысленное решение, потому что государственная принадлежность Крыма давно уже решена народом самого Крыма на референдуме. И вместо бессмысленных политических акций Петру Порошенко следовало бы заняться борьбой с неонацизмом на территории своей страны, с незаконными вооруженными формированиями, которые занимаются в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик актами терроризма.

И не только на этих территориях, как свидетельствуют многочисленные примеры, на территории той Украины, которая подконтрольна необандеровской хунте.

Собственно говоря, сам пост, который придуман украинской властью, абсолютно незаконный и носит фейковый характер. Это все равно, что Германия бы назначила полпреда в Вашингтон — на территорию, которая абсолютно юридически неподвластна немецкому законодательству.

Здесь абсолютно аналогичный пример. Эта должность не имеет никакого смысла».

Напомним, 18 августа стало известно о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Крыму. Это, по мнению президента Украины, должно способствовать «восстановлению суверенитета» над полуостровом.

Российский Крым в Киеве называют «автономной республикой». Кроме «восстановления суверенитета» Украины Бабин должен заняться юридической защитой государственных интересов и «возвратом конфискованной собственности».

Кроме того, президент поручил Бабину подготовить пакет изменений в конституцию. О каких поправках в основной закон страны идет речь, не уточняется. Ранее постпредом была Наталья Попович, Бабин пришел на этот пост из министерства юстиции. Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне.