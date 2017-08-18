Ярославль, 18 августа, 2017, 10:35 — ИА Регнум. На сайте госзакупок опубликован аукцион на выполнение работ по благоустройству Первомайского бульвара от площади Волкова до Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предусмотрены ремонт, замена чугунного ограждения, установка малых архитектурных форм и устройство резинового покрытия детской игровой площадки.

Образец забора в районе театра Волкова

Всего начальная стоимость работ составляет 9,8 млн рублей. Согласно документации, стоящие на Первомайском бульваре скамейки на бетонных ножках (всего 38 штук) находятся в хорошем состоянии, но в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО принято решение заменить их на новые, чугунные парковые скамейки с гербом Ярославля.

«Старые» скамейки будут вывезены на базу САХ для хранения и дальнейшего использования.

То же самое касается и 38 урн, которые стоят на бульваре. Их тоже поменяют на новые, опять-таки чугунные.

Но самое пристальное внимание, конечно же, приковано к чугунному ограждению. Напомним, планы мэрии по его замене на стальные решетки вызвали бурный протест общественности, после чего мэр Ярославля был вынужден отказаться от этого шага и успокоил всех: чугун не тронут. Будет произведена только замена поврежденных секций на новые, такие же чугунные.

Как показал осмотр, в 18 существующих секциях ограждения имеются сломанные, погнутые, разрушенные коррозией балки. Их отремонтируют.

Еще 8 секций чугунного ограждения у театра им. Волкова заменят на новые — с вензелями. В районе платной парковки на Красной площади отсутствует ограждение, поэтому принято решение установить 28 секций забора.

Всего будет установлено 139 новых секций чугунного забора.

Срок окончания работ — 20 октября.