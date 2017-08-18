Москва, 18 августа, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Большинство жителей России считают, что подходящее время года для свадьбы — это лето и осень (51% и 45% соответственно). Весна и зима менее популярны (13% и 5%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Обязательные элементы свадьбы в России: регистрация в ЗАГСе (75%), родные и друзья (61%), подвенечное платье и костюм для жениха (59%).

Кроме того, важное место занимает свадебное торжество. Но устраивать роскошный дорогостоящий праздник считают нужным лишь 9% опрошенных.

77% респондентов предлагают подходить к свадебным тратам разумно.

В ходе опроса выяснилось, что большинству граждан неизвестны какие-либо свадебные традиции, обряды и обычаи.

Самым популярным ответом оказался — выкуп невесты — о нем знают 11% респондентов. Около половины (46%) не смогли назвать ни одного.

Опрос проведен 9−10 августа 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным статистики, в России разводом заканчивается больше половины браков. Так, в 2016 году было зарегистрировано менее 1 млн браков, тогда как распалось более 600 тыс. семей. Самый кризисный «возраст» для семьи — с пяти до девяти лет. При этом, по статистике, при наличии двух и более детей вероятность развода сильно снижается.