Пенза, 18 августа, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Пензе состоялись торжества в честь Пензенской-Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Как сообщает ИА REGNUM, в этом году отмечается 300-летие со дня избавления города от нашествия кочевников по молитвам перед её образом.

Пензенская епархия Пензенская-Казанская икона Божией Матери

«Три века тому назад эту икону привезли сюда, в Пензу и разместили в соборе. Люди верили, что икона будет нести добро и будет защищать город. И это действительно так — 300 лет икона помогает православным. Сегодня я зашел в храм и попросил у образа помощи для каждого жителя Пензенской области, помощи в развитии нашего региона, попросил мира и согласия», — отметил губернатор Иван Белозёрцев.

Божественную литургию у стен Благовещенской церкви, сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору возглавил Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. В торжествах приняли участие клирики Пензенской митрополии, монашествующие, воспитанники православных учебных заведений, православные кадеты, представители казачества, органов государственной власти, жители Пензы и гости города.

Напомним, Пензенская-Казанская икона — одна из главных святынь Сурского края. Считается, что ею благословил первопоселенцев крепости царь Алексей Михайлович в 1663 году. Кроме того, согласно исследованиям православных историков, именно этот образ спас Пензу от разграбления кочевниками во время Большого Кубанского погрома в августе 1717 года. До 1923 года Казанская икона хранилась в Спасском кафедральном соборе. Перед ней молились все императоры, посещавшие Пензу, все пензенские архипастыри, несколько поколений горожан. В 1989—1990 годах стараниями владыки Серафима (Тихонова), образ был восстановлен московскими реставраторами. Через несколько лет для него также была создана новая риза.

1 октября 1999 года с посещения Митрофановского храма, где икона находилась долгие годы, начал свой визит в Пензу Святейший Патриарх Алексий II, отслуживший перед Казанской иконой молебен.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2004 года, согласно Указу Святейшего Алексия, было установлено общецерковное почитание Пензенской-Казанской иконы Богородицы.