Владикавказ, 18 августа, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Прецедент снятия с должности главы субъекта из-за неисполнения бюджета может создать Министерство финансов РФ. Первым под раздачу может попасть глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. На днях заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин направил ему письмо с требованием привести в порядок бюджет республики, пишет «КоммерсантЪ».

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Согласно проекту нового федерального закона министерство могут наделить правом инициировать отставки глав регионов из-за бюджетных проблем. Такое право может появиться уже в новом бюджетном цикле — при составлении, рассмотрении и утверждении федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с законопроектом инициировать процесс отрешения от должности высшего должностного лица субъекта РФ можно будет при неисполнении плана восстановления платежеспособности региона. Такой план будет составляться после заключения соглашения субъекта РФ с Минфином РФ в случае, если просроченная задолженность по бюджетным обязательствам в течение трех месяцев превысит 10% доходов субъекта. Поправки в Бюджетный кодекс, которые дают правительству такое право, уже подготовлены и находятся в стадии законопроекта, пишет «Ъ».

В настоящее время властям Северной Осетии из министерства финансов направлен документ, в котором говорится, что бюджет Северной Осетии составлен с завышенными «доходными источниками, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ».

Так, в бюджете республики были запланированы поступления доходов от продажи активов в размере 422 млн рублей, а по факту они составили всего 25 млн рублей. Более чем в четыре раза ниже оказались доходы от использования госсобственности: было запланировано получить 576 млн рублей, а на самом деле в бюджет поступило всего 140 млн рублей. Вовсе не поступил в бюджет доход от продажи акций, намеченный в объеме 319 млн рублей. Такие цифры из письма Минфина приводит «КоммерсантЪ».

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В настоящее время, по данным издания, Северной Осетии не хватает 629 млн рублей на зарплаты бюджетникам. Госдолг республики превысил 10 млрд рублей, а просроченная кредиторская задолженность составила уже более 2 млрд рублей.

На исправление ситуации финансовое ведомство страны дало главе республики месяц, при этом дополнительного финансирования на эти цели министерство не пообещало.

Между тем работу властей Северной Осетии охарактеризовал положительно полномочный представитель президента РФ Олег Белавенцев. На встрече с главой региона Вячеславом Битаровым в конце июля 2017 года он сказал:

«Результаты вашей деятельности в 2016 году вызывают уважение и одобрение. Вы дополнительно добрали 2 млрд и снизили зависимость федерального центра практически на 7%. Если в 2015 году дотационность составляла порядка 56%, то в прошлом году — уже 47%. Это свидетельство качественной работы Вашей и правительства. Так держать!» — цитирует полпреда пресс-служба главы РСО-Алания.

Не бьют тревогу по поводу неисполнения бюджета и в самой республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на заседании кабинета министров по подведению итогов исполнения главного финансового документа в первом полугодии 2017 года заявлялось, что социальные обязательства перед гражданами были выполнены в полном объеме, фактов задержки выплат зарплаты не было.

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Министр финансов Казбек Царикаев доложил, что доходы бюджета в 1 полугодии 2017 года составили более 10 млрд 964 млн рублей, расходы — более 11 млрд 901 млн рублей. Дефицит составил 937 млн рублей. В бюджет за полгода было собрано налоговых и неналоговых доходов в сумме более 4 млрд 957 млн рублей, что по сравнению с 2016 годом больше на 629 млн рублей или на 14,5%.

Министр также отметил, что на 1 июля 2017 года государственный долг Северной Осетии составил 10 млрд 232 млн рублей, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, при принятии бюджета на 2017 года власти Северной Осетии рассчитывали, что это последний год, когда бюджет региона будет дефицитным. По планам финансистов, уже в 2018—2019 годах в регионе должны приниматься профицитные бюджеты. Так, если дефицит бюджета на 2017 год предусмотрен в размере около 667 млн рублей, то уже в 2018 году превышение суммы доходов над суммой расходов составит 4,193 млрд рублей, а в 2019 году — 301 млн рублей.

Напомним, в бюджете Северной Осетии на 2017 год запланированы доходы в размере 20,6 млрд рублей, расходы — 21,3 млрд рублей.

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