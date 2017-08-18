Ярославль, 18 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле частный предприниматель без аукционов и торгов разместил на улицах города бин-боксы — урны с рекламой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рекламная урна в Ярославле

В августе на улицах Ярославля стали появляться новые контейнеры для мусора, на сторонах которого оборудованы витрины для размещения информации и рекламы. Основные элементы изделия изготовлены из холоднокатаной стали. В мэрии это новшество объяснили заботой о чистоте города и необходимостью пополнить бюджет.

«К нам обратились предприниматели с инициативой установить 500 бин-боксов, которые предназначены для сбора мусора. Места установки согласованы с департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля. После установки предприниматель обратится за разрешением на размещение на бин-боксах рекламы и заплатит государственную пошлину в размере 5000 рублей за каждый объект. Это позволит ему размещать рекламу сроком на 5 лет, а городу привлечь в бюджет дополнительные средства», — сказал заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Рекламные урны стали появляться на улицах города, как правило, рядом с остановками и пешеходными переходами. На них уже появлялась реклама цветочной базы «Цветторг». Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, бин-боксы устанавливает индивидуальный предприниматель Игорь Берестов, чье ИП зарегистрировано в Москве. Он же является собственником цветочной базы «Цветторг», чья реклама размещена урнах.

В уставной деятельности ИП Берестова прописано много видов деятельности, но нет рекламы. Предприниматель размещает рекламу под торговым названием «Оператор наружной рекламы «Эволюция Медиа».

Согласно федеральному закону «О рекламе» заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов в форме аукциона или конкурса. Игорь Берестов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что процедуру торгов он не проходил. Основание для размещения рекламы бизнесмен сообщить отказался, сказав, что это является его «конкурентным преимуществом» и все делается с ведома мэрии.

Согласно постановлению мэрии города Ярославля «О реализации Федерального закона «О рекламе» бин-боксы являются рекламными конструкциями на объектах внешнего благоустройства города — уличная мебель с рекламой.

В мэрии Ярославля торги на размещение рекламы в этом году не проводили. Места, где устанавливались бин-боксы, не включены в общегородскую схему размещения рекламы.

За каждый объект предприниматель должен заплатить мэрии 83 рубля в месяц, а он предлагает своим клиентам использование одного объекта с двух сторон за 3325 рублей. В Ярославском управлении Федеральной антимонопольной службы корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что им поступила жалоба на законность установки данных конструкций, по которой в настоящее время проводится проверка.

В мэрии Ярославля пока не предоставили ответ на устный запрос корреспондента ИА REGNUM. Мы будем следить за развитием ситуации.