Москва, 18 августа, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В России планируется возродить производства цифровой фототехники. В 2018 году на российских и зарубежных рынках может появиться легендарный фотоаппарат «Зенит». Об этом заявил гендиректор по гражданской продукции и товарам народного потребления Красногорского завода Зверева (КМЗ) Игорь Сергеев, передает «Радио 1».

MihrumTV Фотоаппарат Зенит

Завод хочет возродить марку «Зенит», потому что в своё время она имела успех как в России, так и за рубежом.

По словам представителя КМЗ, в настоящее время компонентная база для сборки этого фотоаппарата в России отсутствует, поэтому завод будет работать над этим проектом вместе с мировым разработчиком электроники.

«Разрабатывается проект с одной из ведущих компаний по производству фототехники для создания совместного продукта, где КМЗ выступает в части производства инфраструктуры под производство оптики для этих камер. А электроника будет изготовляться за рубежом», — уточнил Сергеев.

На КМЗ обещают сохранить уникальные особенности «Зенита». Вместе с тем представитель завода пообещал модернизированный вариант знаменитого фотоаппарата.

Планируется сохранить традиционный колорит и особенность фотоаппарата «Зенит» в его возрождённом варианте, так, чтобы этот бренд был узнаваемый.

«Выпускать камеру планируем в двух цветовых исполнениях: в тёмном и светлом, декорируя его кожей, используя высококачественные отделочные материалы. Это будут полнокадровая, беззеркальная цифровая камера», — отметил Сергеев.

Представитель завода подчеркнул, что задачи конкурировать с известными производителями фотоаппаратуры у КМЗ нет. Но стоить новый «Зенит» будет дороже хорошего смартфона.

Как сообщает ИА REGNUM, малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, первый зеркальный фотоаппарат «Зенит» выпускался на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 год. Был разработан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», выпускавшегося на КМЗ с 1949 года.

Добавим, «Зенит» — один из немногих однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире, переделанных из дальномерной камеры.