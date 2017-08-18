Москва, 18 августа, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в последнее время проводятся очень часто, в том числе и в боевых условиях, сообщил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

«Атомная подводная лодка «Северодвинск» относится к классу 885 «Ясень» и является наиболее современной многоцелевой атомной подлодкой в России. Одна такая подлодка несет до 32 ракет типа «Калибр». Эти ракеты могут оснащаться как ядерными боевыми частями, так и обычными.

При этом дальность поражения цели у этих ракет может достигать 2,8 тыс. километров. Пока в строю находится только одна подлодка этого класса, но строятся и скоро будут приняты на вооружение следующие.

Стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в последнее время проводятся очень часто, в том числе и в боевых условиях. В боевых условиях чаще всего стреляют малые ракетные корабли и фрегаты.

Также огонь по целям в Сирии велся с неядерных подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Все цели поражались высокоточным ударом, и комплекс показал себя очень хорошо в рамках военной кампании в Сирии».

Напомним, ранее успешно прошла стрельба крылатой ракетой «Калибр» по мишени на полигоне в Архангельской области с атомной подводной лодки «Северодвинск». По данным Минобороны РФ, ракета была пущена в Баренцевом море из подводного положения с полигона Северного флота.

В ходе полета ракета преодолела расстояние 600 километров и поразила мишень на полигоне Чижа.