Киев, 18 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Назначение Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Крыму, который Киев по-прежнему считает своим, должно помочь «восстановить суверенитет» над полуостровом. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте главы государства.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

Российский Крым в Киеве называют «автономной республикой». Основная задача постпреда — это «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом». Бабин, прежде всего, должен заняться юридической защитой государственных интересов и «возвратом конфискованной собственности».

Кроме того, президент поручил Бабину подготовить пакет изменений в конституцию. О каких поправках в основной закон страны идет речь, не уточняется. Бабин работал в министерстве юстиции и сотрудничал с представителями Европейского суда по правам человека.

Ранее постпредом была Наталья Попович. Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне.

Собственность Украины на территории полуострова перешла в собственность Республики Крым постановлением Верховного Совета Крыма 17 марта 2014 года после того, как прошел референдум о самоопределении полуострова. По итогам референдума за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Киев не признает результатов референдума и считает полуостров своей территорией. Украина на протяжении трех лет заявляет о том, что вернет Крым, и пытается сделать это различными методами. В основном противозаконными и бесчеловечными.

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Так, в 2015 году Киевом была организована продовольственная и энергетическая блокада полуострова, прекратилась подача воды. Депутаты Верховной рады Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма: активисты нигде не зарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2015 года перекрыли дороги в Крым для фур с продуктами. К ним присоединились радикалы из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тогда же Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым по линии Мелитополь — Джанкой и по другим линиям. Поставки электроэнергии были прекращены после того, как неизвестные подорвали несколько опор на линиях электропередач, которые снабжают энергией полуостров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в декабре 2015 года назвал энергоблокаду полуострова геноцидом, свинством и проявлением хамской позиции со стороны Украины.

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Продолжает Киев и попытки «вернуть» свою госсобственность, в основном в судебном порядке. 27 февраля 2017 года украинские суды наложили арест на имущество в Крыму, общая стоимость которого оценивается в 340 млн гривен или более чем 720 млн рублей. Так называемой прокуратурой Крыма (входящей в состав Генпрокуратуры Украины) заявлены 9 ходатайств о возобновлении судебных производств, которые не были рассмотрены по причине «оккупации» полуострова.

Итогом рассмотрения исков должен стать возврат Киеву имущества стоимостью свыше 10 млн гривен. В целом речь идет о 100 объектах недвижимости, среди которых в том числе санатории и участки земли.

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Заявляют в Киеве и о наличии «плана» по возвращению Крыма и Донбасса, не принявших приход к власти в результате госпереворота бандеровцев. Так, 26 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1» заявил о том, что власти Украины имеют «конкретный план», который «будет реализовываться». И он не связан «ни с малейшими уступками».

Продолжаются и попытки воздействия на Крым пропагандистским путем. 17 августа началось тестовое вещание из Херсона на Крым пяти украинских телеканалов. В соцсетях это вызвало смех: пользователей интересовало, кто будет их смотреть, кроме киевских диверсантов? С другой стороны, оно и к лучшему: глядя на торжество русофобии в киевской пропаганде, жители Крыма еще больше укрепятся в правильности сделанного ими три года назад выбора.