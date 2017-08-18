Омск, 18 августа, 2017, 07:40 — ИА Регнум. В Омской области ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) продолжает оставаться сложной. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, вирус добрался до Ленинского административного округа города Омска.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Таким образом, всего на сегодняшний день в режиме карантина по АЧС находятся 16 эпизоотических очагов и два инфицированных объекта на территории восьми муниципальных районов области и Ленинского административного округа.

В областной столице очаг АЧС зафиксирован в посёлке Новая станица в Ленинском округе в ЛПХ, где содержалось 120 голов свиней. Из них заболело шесть свиней, и анализ пробы патматериала показал положительный результат на АЧС. Сейчас там проводятся ограничительные мероприятия, специалисты пытаются локализовать этот очаг. В первую угрожаемую зону попали село Черемуховское, 14 военный городок, посёлки Карьер, Армейский (Ленинский округ), Новоомский, село Троицкое, станция Фадино (Омский район), деревни Гауф (Азовский немецкий национальный район) и Сибкоммуна (Таврический район).

В Омске в связи с АЧС проверяются городские рынки, места несанкционированной торговли, придорожные кафе, раздаются листовки и памятки жителям с подробной информацией о вирусе.

По состоянию на 17 августа в девяти муниципальных районах области, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено более 10 тыс. голов свиней общим весом 647,4 т. Управление Роспотребнадзора по региону провело внеплановые проверки в отношении 157 объектов, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции. В двадцати — выявлена обезличенная продукция, с реализации снято 396,5 кг продукции.

Жители деревни Верблюжье Саргатского района, где впервые был зарегистрирован очаг заражения АЧС, уже получили первые компенсационные выплаты. На лицевые счета 87 человек поступило более 1,7 млн рублей. 16 августа компенсации в сумме более 2,2 млн рублей получили жители села Новоархангелка и деревни Авлы Любинского района.

В облправительстве заверили, что в скором времени компенсационные выплаты за отчужденное поголовье получат жители села Ачаир, поселков Набережный и Речной Омского района. Всего из резервного фонда правительства Омской области на выплату этих компенсаций выделено 100 млн рублей. Размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, от африканской чумы свиней, не опасной для человека, но способной нанести огромный экономический ущерб, уже пострадали два региона Сибири — Иркутская и Омская области.

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По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, истинная причина заноса опасного вируса до конца ещё не установлена. Пока основной причиной считается занос инфекции с кормами и продукцией свиноводства.

Добавим, АЧС несёт серьёзную угрозу сектору свиноводства России уже десятый год подряд. Вспышки заболевания фиксируются в 15 регионах РФ. Лидер по количеству очагов заболевания — Саратовская область.

В августе текущего года состоялось селекторное совещание Минсельхоза РФ по вопросам улучшения эпизоотической ситуации. В ходе совещания стало известно, что Омская область намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. В качестве причины назывались существенные трудности при попытках контроля большого поголовья и обеспечения достойного содержания животных.

На это предложение отреагировали пользователи соцсетей. Например, один из омичей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выступил против ограничений для сельчан в количестве поголовья в их личных подворьях. Он подчеркнул, что властям нужно «вовремя реагировать» на ситуацию, «а не давить колхозников».