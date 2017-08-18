Москва, 18 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Рубль 17 августа сохранял высокую корреляцию с нефтью в течение дня. В Азии Brent торговался в плюсе, поэтому торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В первый час торгов курс доллара снизился до 59,11 рубля, курс евро — до 69,49 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При снижении нефтяных котировок до $49,97 за баррель курс доллара восстановился 59,48 рубля. Евро остался торговаться в минусе на уровне 69,50 рубля, так как евро сильно подешевел по всему рынку Форекс на торгах в Европе.

Негативное влияние на евро оказали его продажи в кросс паре евро/фунт в ожидании выхода протокола заседания ЕЦБ. Опасения участников были ненапрасными, поскольку после публикации протокола давление на евро усилилось.

В протоколе отмечается, что Совет управляющих ЕЦБ озабочен низкой инфляцией, которая ниже ожиданий из-за цен на нефть и укрепления евро. В связи с этим были сохранены ежемесячные покупки активов в объёме 60 млрд евро до конца 2017 года. Несмотря на последующее укрепление евро к доллару, рубль смог удержать прибыль против него.

В ходе американских торгов рубль укрепился до 58,99 рубля на фоне общего ослабления доллара и роста нефтяных котировок. Здесь масла подлил в огонь президент ФРБ в Далласе Роберт Каплан. В своем выступлении он заявил, что экономике полезен более слабый доллар. А из-за низкой доходности облигаций следует быть осторожными с будущими повышениями ставки.

Нефть остается торговаться выше $50. Вместе со снижением геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также из-за налогового периода, рубль остается сильным. По техническому анализу курсу доллара не мешает откатиться в район 59,42 рубля. Если на торгах в Европе на доллар усилится давление и продолжится рост цен на нефть, то тут остается один вариант — укрепление рубля до 58,75 рубля. По евро падение будет скромнее — до 69,10 рубля.

Напомним, 17 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 15 коп. (-0,26%), до 59,22 руб., курс евро — на 49 коп. (-0,70%), до 69,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (+10,71%), евро/рубль — 277,0 млн евро (-11,67%).

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