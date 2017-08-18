Киев, 18 августа, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко объяснил причины, по которым на должность «постоянного представителя украинского лидера» в Крыму выбран юрист Борис Бабин. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, чиновник имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность. Кроме того, президент Украины охарактеризовал Бабина как профессионала, который весьма неплохо проявлял себя в правозащитной сфере, работая в министерстве юстиции.

Порошенко также отметил, что Бабин и его заместитель будут усердно работать над возвращением Крыма в состав Украины.

«Восстановление украинского суверенитета над «временно оккупированным» украинским Крымом является одной из наших первых задач», — подчеркнул глава Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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