Москва, 18 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, в Москве и Подмосковье сохранится жаркая, сухая и солнечная погода. Такую погоду обеспечивает антициклон, передают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха составит +27.+29.

Среднесуточная температура воздуха на пять градусов превысит климатическую норму.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление немного падет до 745 мм рт ст.

Относительная влажность воздуха около 45%.

Такие погодные условия для большинства людей вполне благоприятны.

В солнечную и безветренную погоду рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 18 августа возмущенный.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни (19−20 августа) в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют температуру воздуха до +33 градусов, без осадков.

Читайте также: В Москве в выходные ожидается до 33 градусов жары