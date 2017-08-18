Пекин, 18 августа, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Общество США содержит внутри фатальный изъян, поэтому оно патологизировано и раздираемо расовыми конфликтами, точкой отсчета которых в настоящий момент стал президент США Дональд Трамп, говорится в редакционной статье китайской газет Global Times от 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы статьи, обсуждая тему беспорядков в Шарлотсвилле и сноса памятников конфедератам во время разразившихся в США беспорядков на расовой почве, указывают на ценностный раскол в американском обществе.

«С точки зрения китайского общества, ценностный раскол в США ошеломляющий. За последние несколько дней протестующие против расизма в Северной Каролине обрушили вековой памятник солдату Конфедерации. В Вашингтоне вандалами был осквернен мемориал Линкольну», — говорится в статье.

При этом подобное положение дел, по словам авторов, приковало пристальное внимание со стороны китайского общества, которое отнеслось к этому не без иронии.

«Некоторые китайцы уже успели прозвать это американской «культурной революцией». Это больше шутка, но она отражает тот факт, что нынешние США — патологичны в глазах китайцев», — продолжает редакция газеты.

Они полагают, что насилие в Шарлотсвилле — это не чисто расовый конфликт, это «в большей степени война ценностей». Один лагерь целиком состоит из белых, в то время как в другом присутствуют люди всех рас. Если такое разделение и хаос перекинутся на другие западные страны, предупреждают авторы, это «породит серьезный взрыв».

При этом, несмотря на то, что расовые конфликты — это не редкость для США и они были на протяжении практический всей истории страны, текущая ситуация, как полагает газета, совершенно иная.

«В 60−70-е года конфликты на почве расизма происходили на всем пространстве США. Однако, тогда Штаты были на пике своего могущества. Единство против вызовов со стороны Советского Союза преодолевало внутреннее разделение страны», — продолжает редакция, добавляя, что сейчас, в ситуации плавного изменения расклада сил в мире, доверие в американском обществе начало рушиться.

«По всей видимости, Трамп стал точкой отсчета этого конфликта. Не важно, что он говорит по поводу насилия в Шарлотсвилле, народу плевать. Это отражает системный изъян самих США», — жестко критикует американскую общественно-политическую систему газета.

Американской социально-политической энтропии в статье противопоставляется китайский опыт и практика построения общества, основанная на многовековом опыте и традициях.

«Китайское общество не потакает разжиганию социальных конфликтов. Китай всегда был осторожен и внимательно следил за зарождением хаоса в начальных стадиях. Китай извлек великие уроки из своей долгой истории», — продолжает газета, противопоставляя Китай и США.

«Китай и США — это две абсолютно разные культуры и системы. Обе они сталкиваются с проблемами, а затем решают их. История покажет, какая система более эффективна на дальних дистанциях», — подводит итог издание.

Напомним, что, реагируя на снос памятников конфедератам в США, президент страны Дональд Трамп называл это «разрыванием в клочья» американской истории. Так, в ночь на 16 августа в Балтиморе было снесено четыре памятника таким лидерам Конфедерации, как Роберт Ли и Томас Джексон.

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