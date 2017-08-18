Москва, 18 августа, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Стрельба крылатой ракетой «Калибр» по мишени на полигоне в Архангельской области успешно проведена атомной подводной лодкой «Северодвинск», сообщили 18 августа в Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты с подводной лодки

Ракета была пущена в Баренцевом море из подводного положения с полигона Северного флота. Мишень находилась в Архангельской области — на полигоне Чижа. В ходе полета ракета преодолела расстояние 600 км.

Напомним, российская многоцелевая атомная субмарина «Северодвинск» оснащена крылатыми ракетами четвертого поколения. В том числе — для поражения наземных целей, противокорабельными ракетами, стратегическими крылатыми ракетами «земля — воздух».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2017 года в докладе ВМС США для Конгресса было сказано, что американские судостроительные компании не смогут продолжить строительство новых субмарин без дополнительных мероприятий.

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