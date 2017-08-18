Барселона, Испания, 18 августа, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Капитан испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании по футболу Серхио Рамос прокомментировал в социальной сети трагические события в Барселоне, где вечером 17 августа произошел теракт.

Нет терроризму!

«Барселона… Скажем «нет» терроризму и диктатуре страха», — говорится в его сообщении в Twitter.

Свой комментарий в соцсети оставил и форвард ФК «Барселона» Леонель Месси.

«Хочу передать соболезнования, а также мою полную поддержку родным и близким погибших в страшной атаке на нашу любимую Барселону», — говорится в его сообщении в Instagram.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес написал в Twitter:

«Шокирован тем, что произошло в Барселоне. Моя полная поддержка городу и семьям».

Напомним, теракт в Барселоне произошел вечером 17 августа 2017 года. В результате наезда на людей фургона погибли 13 человек, пострадавших — порядка 90 человек.

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Вслед за этим событием в Каталонии произошел еще один теракт — в городе Камбрильсе. В результате пострадали семь человек, никто не погиб.