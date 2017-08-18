Казань, 18 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных ресурсов Татарии объявило открытый конкурс на доработку республиканской информационной системы «Экологическая карта». Итоги тендера подведут 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Развитие и сопровождение ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» обойдётся бюджету в 1,7 млн рублей. В задачи победителя входит создание новых подсистем — «Локальный мониторинг водных объектов», «Мониторинг рекреационных территорий» и «Территориальные управления». Кроме того, к 16 стационарным и шести передвижным уже работающим должна быть подключена новая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы. А саму ГИС «Экологическая карта» необходимо интегрировать с ЕГИС «ГЛОНАСС+112» и единой системой межведомственного электронного документооборота.

«Система должна обеспечивать возможность одновременной работы 500 пользователей», — сообщается в документации.

Завершить работы исполнитель должен будет до 15 ноября 2017 года.

Напомним, данная информационная система используется для оптимизации процессов государственного мониторинга состояния окружающей среды, а также обеспечения оперативного информирования органов власти об этом. Предполагается, что после доработки с ней смогут работать и жители региона.

На базе «ГЛОНАСС+112» в республике с 2009 года работает «Система-112». Она позволяет обеспечить в рамках единой межведомственной информационной среды мониторинг сил и средств, автоматизированную обработку телефонных звонков от пострадавших и маршрутизацию таких звонков между подразделениями различных оперативных служб, заведение и обработку единой учётной карточки происшествия для всех оперативных служб, принимающих участие в работе по происшествию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по вопросу экологии работает государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014−2020 годы». В том числе и в рамках исполнения её мероприятий идёт доработка ГИС.

Среди конечных целей программы — увеличение доли озеленения поселений до 27% и особо охраняемых природных территорий до 2,6%, уменьшение доли автомобилей с повышенным содержанием загрязняющих веществ до 13%, увеличение объёма утверждённых эксплуатационных запасов подземных вод в их прогнозных эксплуатационных ресурсах до 40,9%.