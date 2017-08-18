Якутск, 18 августа, 2017, 05:03 — ИА Регнум. В Якутии при размере её бюджета можно решать любые проблемы, но этого почему-то не делается. К такому выводу пришёл депутат Госдумы РФ Юрий Волков после посещения города Нерюнгри в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Визит оставил у парламентария ощущение, что деньги в регионе тратятся не на то, на что нужно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О том, на что жаловались депутату в Нерюнгри, подробно информировало ИА SakhaNews. Юрию Волкову жители Нерюнгри рассказали о дороговизне авиабилетов в столицу России, серьёзных проблемах районной медицины, отсутствии уличного освещения, плохом состоянии дорог и недоделках, допускаемых в домах для переселенцев из ветхого жилья.

Депутат был шокирован проблемами горожан, особенно ситуацией в здравоохранении. Люди рассказали ему, что вакцины для прививок поступают несвоевременно, возникают проблемы с обеспечением медикаментами, катастрофически не хватает врачей и медтехники, узких специалистов. Нерюнгринцам приходится ездить за медпомощью в Якутск, расстояние до которого — 800 км, и расходы на дорогу им никто не оплачивает. «Зато врачи-шабашники из Благовещенска, Хабаровска едут сюда толпами и готовы вылечить за большие деньги», — жаловались Юрию Волкову.

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Главный вывод, который он сделал после посещения Нерюнгри — «деньги в Якутии тратятся куда-то не туда».

«Я слушаю вас, и от вашей информации я просто в шоке! — сказал Юрий Волков. — По сравнению с соседними регионами бюджет Якутии огромен! Знаю, как там мучительно делят десятки миллионов, а здесь, как ни послушаешь заседание Ил Тумэна, речь идет о миллиардах рублей, которые перебрасывают со статьи на статью. Что-то здесь не так работает! В Якутии не туда, куда надо, тратятся деньги! Почему местная власть не принимает решений по тем же врачам, их зарплате, доплатам, льготам, чтобы они сюда приезжали работать? В республике при размерах её бюджета есть возможность решать любые проблемы! Но есть ощущение, что деньги идут не на те цели, и совсем не на решение вопросов, которые актуальны для людей, по крайней мере, в Нерюнгри».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на февраль 2017 года медучреждения Якутии нуждаются в 1104 сотрудниках. Больше всего запросов поступает от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров. Наиболее остро врачи нужны Алданскому, Олекминскому и Мирнинскому районам.