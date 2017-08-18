Владивосток, 18 августа, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Существующие меры финансовой поддержки российского автопрома конкурентным его не делают: желающих купить машину отечественной сборки не очень много, по крайней мере, во Владивостоке. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский.

Knowitall63 Российские автомобили

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«В части поддержки отечественного автопрома меры финансовые, которые я вижу, мне не совсем понятны. Сначала государство вкладывает деньги в то, чтобы российские заводы, производящие, так называемый, российский автопром, были построены. Затем в стране создаются условия, когда иномарки должны быть менее выгодной покупкой, а российские машины — более выгодной, хотя российскими эти машины можно назвать условно, потому что они всё равно состоят из иностранных комплектующих. Потом, когда такой автомобиль собран, для которого созданы все условия, позволяющие ему оказаться победителем на рынке, выделяются средства, чтобы он приехал из одного региона в другой. Можно прийти к выводу, что без этих мер господдержки автопром будет вообще неконкурентен», — уверен автоюрист.

Эксперт отметил, что, несмотря на государственные меры поддержки, желающих приобрести машину российской сборки не так уж и много, по крайней мере, во Владивостоке. Вызывает к тому же недоумение идеология сборки дорогих моделей, хотя целесообразней было бы продавать легковушки.

«Российский автопром так и не смог за 10 лет стать своим для менталитета Дальнего Востока. Это настораживает очень сильно, потому что за 10 лет человека можно приучить к чему-то хорошему», — заключил Александр Огневский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Правительство РФ выделило 850 млн рублей на поддержку автопроизводителей на Дальнем Востоке. Речь идёт о субсидиях дальневосточным производителям для компенсации предпринимателям понесённых на перевозку производимых в макрорегионе автомобилей затрат.