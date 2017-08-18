Камбрильс, Испания, 18 августа, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Ликвидация террористов, которые намеревались повторить теракт в Барселоне, въехав в толпу пешеходов, проведена в ходе спецоперации в городе Камбрильсе (Каталония, Испания), сообщили в пресс-службе полиции Каталонии.

U.S. Army Полицейский спецназ

«Мы ликвидировали подозреваемых», — говорится в сообщении.

Попытку второго теракта предприняла в Камбрильсе группа предполагаемых террористов, передает Radio Cadena Ser.

Они направили автомобиль на толпу людей, но фургон перевернулся и никто из пешеходов не погиб. Известно о пяти пострадавших. По словам очевидцев, на злоумышленниках были пояса смертников.

Полиция открыла по ним огонь, и троих убили на месте, четвертый тяжело ранен.

Напомним, теракт в Барселоне произошел вечером 17 августа 2017 года. В результате наезда фургона на людей погибли 13 и пострадали порядка 90 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя предварительные итоги расследования теракта, представитель каталонской полиции заявил, что один из подозреваемых был задержан в городе Альканаре (Каталония, Испания), где ранее прогремел взрыв (предполагалось, что взорвался газ). Вероятно, террористы в тот момент занимались подготовкой взрывчатки для теракта.