Вопросы с Косово и импортом продукции не решаются без России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Что сербское, а что албанское»: глава МИД Сербии решил, что Владимир Путин поддержит раздел Косово;
- Санкционная альтернатива: продать России нельзя уничтожить;
- Ученье — без света: десятки орловских школ остались без электричества перед 1 сентября;
- Город протестов: Севастополь готовится встретить президента России многочисленными пикетами;
- Защитить святыню: Дар Казани «от Ватикана» будет под вооружённой охраной.