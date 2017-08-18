В США наказаны виновники столкновения эсминца Fitzgerald с судном Филиппин
Вашингтон, 18 августа, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Увольнение трех офицеров американского корабля Fitzgerald из рядов ВМС США проведено по итогам расследования столкновения (произошло 17 июня) эсминца с торговым судном ACX Crystal из Филиппин, сообщил журналистам заместитель главы американского флота адмирал Билл Моран.
Моран уточнил, что от службы отстранили командира Fitzgerald Брайса Бенсона и двух старших офицеров.
«Они утратили наше доверие и веру в их способность командовать», — пояснил адмирал.
Кроме того, наказание понесут еще девять человек, в частности те, кто нес в тот вечер вахту. Возможно, этим наказания не ограничатся.
Напомним, инцидент в Японском море произошел в ночь на 17 июня 2017 года. Военный корабль и торговое судно столкнулись в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония).
Эсминец получил значительную вмятину. Пропали семь членов экипажа эсминца, позже найденные мертвыми. Многие моряки получили травмы.
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