Вашингтон, 18 августа, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Увольнение трех офицеров американского корабля Fitzgerald из рядов ВМС США проведено по итогам расследования столкновения (произошло 17 июня) эсминца с торговым судном ACX Crystal из Филиппин, сообщил журналистам заместитель главы американского флота адмирал Билл Моран.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Fitzgerald

Моран уточнил, что от службы отстранили командира Fitzgerald Брайса Бенсона и двух старших офицеров.

«Они утратили наше доверие и веру в их способность командовать», — пояснил адмирал.

Кроме того, наказание понесут еще девять человек, в частности те, кто нес в тот вечер вахту. Возможно, этим наказания не ограничатся.

Напомним, инцидент в Японском море произошел в ночь на 17 июня 2017 года. Военный корабль и торговое судно столкнулись в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония).

Эсминец получил значительную вмятину. Пропали семь членов экипажа эсминца, позже найденные мертвыми. Многие моряки получили травмы.

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