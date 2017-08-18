Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2017, 03:52 — ИА Регнум. На Камчатке в отдаленных и труднодоступных районах 20 августа начнется досрочное голосование по выборам глав и депутатов различных муниципалитетов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края, на пограничные заставы и маяки члены участковых комиссий полетят на вертолетах.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Читайте также: Выборы в столице Камчатки могут стать самыми провальными по явке

Накануне в отдаленные районы начали доставлять бюллетени для голосования. Первые 2 тыс. документов отправились в Тигильский и Пенжинский районы края.

«Всего к 10 сентября будет напечатано около 230 тыс. бюллетеней — 17,3 тыс. для голосования по дополнительным выборам в региональный парламент, 197,2 тыс. для голосования по выборам депутатов думы Петропавловска и 15,4 тыс. для голосования на выборах в органы местного самоуправления», — сказали в Избироме, отметив, что досрочное голосование в территориальных избиркомах начнется с 30 августа.

В Единый день голосования, который пройдет 10 сентября, наряду с дополнительными выборами депутата регионального собрания по одномандатному избирательному округу № 5 состоятся выборы 12 глав и 141 депутата представительных органов муниципальных образований.

Читайте также: «Вроде есть, а вроде нет»: на выборах Камчатки спокойствие и тишина

Самая крупная кампания — в Петропавловске-Камчатском, где избирают 32 депутатов в думу. Здесь конкурс 5 человек на место. Как сообщало ИА REGNUM, активность кандидатов и желание избирателей участвовать в голосовании — практически на нуле. Опросы показывают, что местные жители не заинтересованы в депутатах и не считают нужным идти на выборы.